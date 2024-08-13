На Волині вже надсилають повістки поштою, – ТЦК

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Зокрема, на Волині вже надсилають повістки поштою.

Пресофіцерка Волинського ТЦК та СП Уляна Кравчук розповіла, що у Волинській області військовозобов’язаним уже надсилають повістки поштою. Їх відправляють за адресою, яку вказала особа у ТЦК або ж за останнім місцем реєстрації.

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Передбачено адміністративну відповідальність

За словами Уляни Кравчук, належним підтвердженням оповіщення про виклик до ТЦК та СП є:

день отримання рекомендованого листа особою, про що є відповідний документ від поштового оператора;

день проставлення відмітки про відмову отримати лист чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою зареєстрованого або ж фактичного місця проживання особи, якщо ця особа не повідомила ТЦК та СП іншої адреси місця проживання.

Хочу наголосити, що така повістка буде вважатися належним чином врученою навіть в тому разі, коли адресат з якихось причин не зміг її отримати,

– підкреслила Кравчук.

Пресофіцерка пояснила, що якщо особа не з’явилась до ТЦК у визначений час, вказаний у повістці, вона нестиме адміністративну відповідальність. За словами Кравчук, також не вдасться уникнути мобілізації навіть постійно сплачуючи штраф за порушення правил військового обліку.