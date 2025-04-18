Як підготуватися до мобілізації: у ЗСУ звернулися до чоловіків з порадами

Третій рік в Україні триває повномасштабна війна. Чоловіків від 25 до 60 років без військового досвіду можуть мобілізувати на захист Батьківщини.

18 квітня президент Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації в України на 90 днів до 7 серпня 2025 року, передає 24 Канал.

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Як бути готовим до мобілізації

Кожен мобілізований повинен пройти базової загальновійськової підготовки. Її проводять в навчальних центрах України, або ж у спеціально створених навчальних таборах у Європейських країнах. Наразі БЗВП триває 45 діб.

Найкраще до неї підготуватися заздалегідь і підтягнути свою фізичну форму.

Для цього у ЗСУ радять щоденно робити зарядку, відвідувати заняття у спортзалі, більше ходити пішки. 10 тисяч кроків на добу – те, що треба.

Фізичні вправи впродовж дня можуть включати:

вправи на розтяжку:

присідання – по 10 – 20 разів у 2 –3 підходи

відтискання – 10 – 15 разів у 2 – 3 підходи;

підтягування – 5 – 10 разів

планка – тримати до хвилин. Теж бажано робити 2 – 3 підходи.

Можна робити і більшу кількість повторів. Для людей молодшого віку ці показники можуть бути орієнтирами для базової підготовки, а старшим за 40 років варто адаптувати програму під свої можливості.

У ЗСУ закликають підходити до фізичних навантажень сумлінно та докладати помірних зусиль для поступового підвищення свого рівня витривалості.