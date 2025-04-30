Як перевестися в іншу військову частину і що робити, якщо не згодні з рішенням командира

Українські військові мають право перевестися в іншу військову частину або бригаду, якщо для цього є вагомі причини. Однак бувають випадки, коли переведення відбувається за наказом вищого керівництва, однак військовий з ним не погоджується.

Що робити у таких випадках військовослужбовцю – повідомляє 24 Канал з посиланням на УНІАН.

Важливо Призов 18-річних, штрафи у Резерв+ і відстрочка для студентів: якою буде мобілізація в травні

Як перевестися в іншу частину

Українські військовослужбовці мають право переводитися між військовими частинами чи бригадами, однак на практиці цей процес дуже складний. За словами адвоката юридичної компанії PROCTOR Тетяни Бухольської, щоб потрапити до бажаної частини чи бригади, спочатку доведеться отримати від них рекомендаційний лист. Це можна зробити через рекрутинговий центр чи знайомих. Крім того, військовий повинен відповідати критеріям бригади чи військової частини.

Коли питання з рекомендаційним листом та критеріями вирішений, то потрібно написати рапорт на переведення. У ньому обов'язково повинні бути наступні дані:

заголовок – "Рапорт";

посада командира (начальника), якому адресується документ;

назва посади, яку обіймає військовий;

військове звання, власне ім'я та прізвище;

суть порушеного питання;

перелік доданих до рапорту документів або їхніх копій (за потреби).

дата;

підпис особи, яка подає документ.

Письмовий рапорт повинні розглянути протягом 14 днів з дати його подання.

Також рапорт можна подати у застосунку Армія+. Його мають розглянути протягом 72 годин та надати відповідь.

Якщо відповідь на рапорт про переведення не прийшла вчасно, то варто звернутися до Військової прокуратури або Військової служби правопорядку, щоб органи вплинули на ситуацію.

Слід зауважити, що право на переведення мають як мобілізовані, так і ті, хто служить за контрактом. Причинами для переведення можуть бути:

стан здоров'я (до прикладу, за висновком ВЛК військовий непридатний до військової служби, але придатний до служби в тилу),

сімейні обставини (до прикладу, військовий має дитину з інвалідністю, матір з інвалідністю тощо).

Процес переведення може тривати від 2 до 5 тижнів. Оскільки кожен випадок індивідуальний, то визначити чіткі терміни дуже складно.

Що робити, якщо військовий проти переведення

Бувають випадки, коли переведення між частинами чи бригадами відбувається не за ініціативою військового, а за наказом керівництва. Якщо боєць проти переведення і відмовляється від нього, то це може трактуватися як непокора, за що передбачене кримінальне покарання.

Однак, законно від переведення можна відмовитися, якщо воно не обґрунтоване службовою необхідністю, немає наказу Генштабу ЗСУ чи розпорядження. Також відмовитися від переведення можна, якщо, до прикладу, стан здоров'я не відповідає вимогам бригади чи військової частини.

Причини відмови від переведення слід викласти у рапорті, вказавши обґрунтовані обставини (стан здоров'я, сімейні обставини тощо). Також слід додати документи, які підтвердять відмову.