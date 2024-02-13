Мобілізація в Україні: як поліція шукає тих, хто ухиляється від призову

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан, тож військовозобов'язані можуть бути призвані на захист України. Однак дехто ухиляється від мобілізації, хоча за це й передбачено покарання.

Перший заступник голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе пояснив алгоритм дій поліцейських при пошуку людей, які ухиляються від мобілізації. Він також розповів, які інструменти для цього є.

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Цілий комплекс заходів

За словами Цуцкірідзе, наявність самого кримінального провадження "розв’язує" руки і дає змогу провести весь комплекс слідчих і негласних слідчих розшукових дій.

Тобто від банальних допитів оточення цієї людини до оперативних заходів, які стосуються і телефонів, і відкритого пересування на автомобілях (програма "Безпечне місто"), і т.д,

– зазначив він.

Він наголосив, що ці засоби застосовуються тоді, коли вже вдалося встановити, де людина, про яку поінформував ТЦК, перебуває.

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