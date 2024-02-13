Мобілізація в Україні: як поліція шукає тих, хто ухиляється від призову
Джерело:Цензор.Нет
В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан, тож військовозобов'язані можуть бути призвані на захист України. Однак дехто ухиляється від мобілізації, хоча за це й передбачено покарання.
Перший заступник голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе пояснив алгоритм дій поліцейських при пошуку людей, які ухиляються від мобілізації. Він також розповів, які інструменти для цього є.
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Цілий комплекс заходів
За словами Цуцкірідзе, наявність самого кримінального провадження "розв’язує" руки і дає змогу провести весь комплекс слідчих і негласних слідчих розшукових дій.
Тобто від банальних допитів оточення цієї людини до оперативних заходів, які стосуються і телефонів, і відкритого пересування на автомобілях (програма "Безпечне місто"), і т.д,
– зазначив він.
Він наголосив, що ці засоби застосовуються тоді, коли вже вдалося встановити, де людина, про яку поінформував ТЦК, перебуває.
У ТЦК розповіли, кого не можуть мобілізувати
- Військовозобов'язаних до 27 років не можуть мобілізувати. Річ у тім, що чоловіків до цього віку немає в реєстрах військового обліку. Про це повідомив начальник служби зв'язків із громадськістю Полтавського ТЦК та СП Роман Істомін під час брифінгу. Він пояснив, що військовий облік ділять на кілька категорій.
- У ТЦК зауважили, що військовозобов'язані від 27 років повинні з'явитися до ТЦК. Там створюється медична комісія, яка має визначити, чи придатний чоловік до служби за станом здоров'я. Зокрема, якщо ВЛК ухвалює рішення про придатність до військової служби, то чоловіка переводять на військовий облік військовозобов'язаних.
- Наразі уряд розглядає новий законопроєкт про зміни до процесу мобілізації. Зокрема, там пропонують знизити призовний вік до 25 років.