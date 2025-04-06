Як самостійно знятися з розшуку ТЦК: юристи дали алгоритм дій

Наразі багато чоловіків помічають в застосунку Резерв+ відмітку про наявність порушень правил військового обліку. Така позначка свідчить, що особу оголошено у розшук у для притягнення до відповідальності.

Українці мають змогу самостійно знятися з розшуку у випадку самостійної й дистанційної сплати штрафу, повідомляє 24 Канал з посиланням на INSEININ.L.C.

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Що робити, аби зникла позначка про розшук ТЦК

Так, найпоширенішими причинами розшуку є неявка за повісткою, неуточнення військово-облікових даних у відведений термін, неперебування на військовому обліку, ігнорування направлення на проходження ВЛК та неповідомлення про зміну персональних даних.

Зняття з розшуку можливе після закриття справи про адміністративне правопорушення або сплату штрафу за порушення правил військового обліку.

Відповідно до ухваленого законопроєкту № 12093, буде значно змінено процедуру накладення штрафу та зняття з розшуку ТЦК.

Цей закон передбачає зміни до КУпАП, зокрема щодо випадків, коли протокол про адміністративні правопорушення може не складатися. Також у ньому йдеться про те, що розгляд адміністративної справи, накладення та сплата штрафу за порушення правил військового обліку можуть відбуватися дистанційно.

Відповідно до нових змін, протокол про адміністративне правопорушення не складається, якщо особа подала відповідну заяву, в якій вона не оспорює допущене порушення та згодна на притягнення її до адміністративної відповідальності за її відсутності,

– повідомляють юристи.

Повідомляється, що таку заяву можна подати особисто, поштою на адресу ТЦК за місцем перебування на військовому обліку або через Резерв+ до моменту розгляду адміністративної справи. У документі потрібно підтвердити згоду на розгляд справи дистанційно без присутності та згоду на притягнення до адміністративної відповідальності.

Після отримання заяви начальник ТЦК виносить постанову про накладення грошового штрафу без присутності військовозобовʼязаного. Після цього особа матиме 30 днів аби сплатити штраф, мінімальна вартість якого сягає 17 тисяч гривень. У разі сплати штрафу протягом перших 10 днів надається знижка у розмірі 50%.

Сплата штрафу є підставою для зняття розшуку, а відповідно відмітки в Резерв+ про порушення правил військового обліку.