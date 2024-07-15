Юрист пояснив, як розсилатимуть повістки поштою після 16 липня

Усі військовозобов'язані мають оновити свої дані до 16 липня. ТЦК може надіслати повістку поштою.

Як саме це робитимуть, пояснив юрист Володимир Прядка. Також сказав, коли військовозобов'язаного будуть вважати оповіщеним, передає 24 Канал.

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Як повістки розсилатимуть поштою

Юрист зауважив, що починаючи з 17 липня, представники ТЦК матимуть право надсилати військовозобов'язаним повістки поштою.

Повістки будуть надсилатися засобами поштового зв'язку, рекомендованим поштовим повідомленням з описом вкладення і повідомленням про вручення,

– розповів Прядка.

Додав, якщо громадянин оновив дані до 16 липня, повістка прийде за вказаним місцем проживання. У протилежному випадку – на адресу зареєстрованого чи задекларованого.

Найбільша проблема цих повісток у тому, що постанова №560 передбачає, що для того, аби вважати військовозобов'язаного оповіщеним такою повісткою, достатньо проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримання поштового відправлення чи проставлення відмітки про відсутність особи за адресою,

– наголосив юрист.