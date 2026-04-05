Як оскаржити рішення ВЛК: повна інструкція для військовозобов’язаних

В Україні військовозобов’язані мають право оскаржити рішення військово-лікарської комісії, якщо воно не відповідає реальному стану здоров’я. Для цього передбачено два механізми – досудовий і судовий порядок.

Водночас важливо дотримуватися чітких строків і правильно оформити всі документи. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Висновок ВЛК під питанням: як діяти у разі незгоди?

Якщо у висновку військово-лікарської комісії не враховано реальний стан здоров’я, громадянин має право подати скаргу. Законодавство передбачає два основні способи оскарження – у досудовому порядку та через суд. У більшості випадків процедура починається саме з подання скарги до вищої ВЛК.

Для оскарження рішення у досудовому порядку необхідно діяти протягом 30 днів з моменту отримання висновку. Насамперед потрібно написати скаргу, в якій зазначити незгоду з рішенням ВЛК та прохання переглянути його.

До скарги обов’язково додаються:

усі наявні медичні документи, що підтверджують стан здоров’я;

копія попереднього рішення ВЛК;

копія військового квитка або посвідчення офіцера.

Документи можна подати особисто до вищої військово-лікарської комісії або надіслати поштою цінним листом із повідомленням про вручення та описом вкладення.

Після отримання скарги ВЛК зобов’язана переглянути попереднє рішення. У разі необхідності людину можуть направити на повторний медичний огляд. Саме його результати стануть підставою для нового висновку, який замінить попередній.

Якщо рішення ВЛК при районному чи обласному ТЦК не задовольняє, його можна оскаржити у вищих інстанціях – регіональній або Центральній військово-лікарській комісії.

Коли звертатися до суду?

Якщо після досудового оскарження рішення не змінено або воно все одно викликає сумніви, громадянин має право звернутися до суду. Такі справи розглядаються в порядку адміністративного судочинства.

Водночас важливо розуміти, що суд не оцінює медичні показники безпосередньо. Його функція – перевірити, чи була дотримана процедура проходження ВЛК.

Зокрема, суд аналізує:

чи були присутні всі необхідні лікарі;

чи проведено обов’язкові обстеження;

чи правильно оформлені документи;

чи не порушено строки та права громадянина.

Якщо суд встановлює порушення, він може скасувати рішення ВЛК і зобов’язати провести повторний медичний огляд.

Оскарження рішення не призупиняє автоматично його дію. Тобто висновок ВЛК залишається чинним до моменту ухвалення нового рішення. Водночас, якщо за результатами повторного огляду або рішення суду ухвалюється новий висновок, попередній автоматично втрачає силу.

