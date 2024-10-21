Чи можна законно відмовитися від повістки: пояснення адвокатів

В умовах воєнного стану військовозобов'язані чоловіки можуть отримати повістку на оновлення данних, проходження ВЛК чи негайний призов на службу. Адвокати пояснили, чи можна відмовитися від отримання документа, аби з цим не виникло проблем.

Детальний розбір зробили в адвокатському об'єднані "Бачинський та партнери".

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Відмова від повістки в Україні

Так, відсутність військово-облікових документів взагалі, застарілих даних у них, неактуальної ВЛК є підставою для вручення військовозобов’язаному повістки на оновлення військово-облікових даних. Якщо в особа немає з проблем з обліком та має відстрочку, то підстав для вручення немає.

Найкраще у такому випадку пояснити представникам ТЦК та СП, що з моменту останнього візиту до ТЦК та СП облікові дані у вас не змінилися та наразі є діюча відстрочка,

– пишуть адвокати.

Правники вказують, що відмовитись від повістки без наслідків може категорія осіб, яка була виключена з військового обліку. Такі люди мають жодного юридичного та правового зв’язку з ТЦК.

Також відмовитися від повістки можна за умов:

якщо в документі вказані неправильні дані одержувача (повістка може бути адресована комусь іншому);

повістку вручає не уповноважена на це особа;

на повістці немає печатки ТЦК/підпису його керівника.

Якщо ж військово-облікові дані не оновлені, то підстав для відмови від отримання повістки немає. Відмова прийняти повістку може розглядатися як порушення правил військового обліку та мобілізаційного законодавства.

У випадку відмови ТЦК зобов'язані скласти акт. У ньому військовозобов’язаний може зазначити причини відмови від повістки та підписатись. Якщо ж особа відмовляється й підписувати документ, то такий акт підписується свідками.

"Відповідальність за відмову від вручення повістки – таке притягнення здійснює ТЦК та СП шляхом винесення постанови про притягнення до адміністративної відповідальності", – зазначають правники.