ВЛК без медогляду: у яких випадках комісія може ухвалювати рішення дистанційно

У лютому 2025 Кабмін вніс зміни до процедури оформлення військово-облікових документів. Ці нововведення стосуються передусім спрощення процедур для осіб з інвалідністю та цифровізації процесу обліку.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пояснення від фахівців компанії "Юридична сотня".

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Як особи з інвалідінстю проходитимуть ВЛК

За словами юристів, постанова Кабміну № 163 передбачає низку важливих змін, зокрема:

Дані про інвалідність тепер можна вносити до реєстру Оберіг через застосунок Резерв+.

Особи з інвалідністю не направляються на ВЛК, навіть коли їх беруть на військовий облік. Однак це можливо лише за умови надання інформації про інвалідність в електронній формі.

У визначених випадках дозволено надавати копії документів замість оригіналів.

Тепер у військово-обліковому документі в електронній формі відображатимуться відомості про групу, причину та строк встановлення інвалідності. Варто зазначити, що це стосується як військовозобов'язаних, так і призовників та резервістів.

Важливо! У Медичній інформаційній системі ЗСУ запустили електронний кабінет військово-лікарської комісії (ВЛК). Тепер висновки ВЛК будуть оформлюватись онлайн – з 1 квітня це стане обов'язковим для всіх комісій.

Особи з інвалідністю, а також ті, хто має певні визначені захворювання, можуть подавати на розгляд ВЛК документи, які підтверджують інвалідність або захворювання. У такому випадку ВЛК може ухвалити рішення без особистої присутності людини та проведення медогляду.

За словами юристів, інформація про взяття на військовий облік чоловіків віком від 16 до 25 років, зокрема тих, хто перебуває за кордоном, вноситься до реєстру Оберіг завядки електронній взаємодії між різними реєстрами та базами даних.

Дані про чоловіків віком від 25 до 60 років, які до 24 квітня 2024 року подали заявку на отримання українського або закордонного паспорта, але ще не отримали його, вносяться до реєстру Оберіг. ТЦК та СП беруть їх на військовий облік і формують електронні військово-облікові документи. У такому випадку проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) не є обов'язковим.