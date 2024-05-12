У Міноборони пояснили, як саме змінилися правила проходження ВЛК
В Україні змінився механізм проходження військово-лікарської комісії. У Міністерстві оборони пояснили, як саме.
Так, директорка Департаменту охорони здоров'я Міноборони Оксана Сухорукова в ефірі телемарафону розповіла, як саме змінилися правила проходження ВЛК, передає 24 Канал.
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Зміни щодо проходження ВЛК
Новий закон про мобілізацію набуде чинності вже 18 травня. Він передбачає зміни у проходженні ВЛК. Зокрема, скерування на проходження повторної військово-лікарської комісії для "обмежено придатних" осіб має видати ТЦК та СП.
Зауважимо, що 4 травня набув чинності наказ №402 про роботу ВЛК, згідно з яким в Україні скасовується статус "обмежено придатний" до військової служби. Після повторного проходження медкомісії військовозобов'язаних розподілятимуть на категорії "придатних" і "непридатних".
Громадяни України з "обмежено відповідним" статусом повинні пройти повторну ВЛК до 4 лютого 2025 року.
Людина не може сама пройти ВЛК. Людину повинні направити. Якщо ми говоримо про військовозобов'язану, то тоді її має направити ТЦК, в якому людина перебуває на обліку,
– сказала Оксана Сухорукова.
Індивідуальну оцінку придатності скасували
- Зауважимо, 4 травня в Департаменті охорони здоров'я також повідомили, що в Україні фактично скасовано індивідуальну оцінку придатності до військової служби.
- Тепер члени військово-лікарської комісії не зможуть приймати рішення на власний розсуд. Натомість будуть керуватися тільки чіткими нормами.
- "Це дозволить унеможливити корупційні прояви", – переконані в Міноборони.