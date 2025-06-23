Як зрозуміти, що ТЦК затримують незаконно: юрист пояснив

У законодавстві України не вказано конкретних місць, де співробітники ТЦК можуть перевіряти у громадян військово-облікові документи. Отже, це може, статися будь-де, зокрема на блокпості.

Адвокат АО Leshchenko & Partners Данило Трясов у коментарі для РБК-Україна розповів, як діяти, якщо зупинили ТЦК та поліція, передає 24 Канал.

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Хто і які документи може перевіряти на блокпостах

Поліцейський може вимагати у чоловіків мобілізаційного віку пред'явити військово-облікові документи разом із документом, що посвідчує особу.

Втім, на практиці часто відбувається інше. Поліцейський зупиняє авто, а далі підходять представники ТЦК і починають вимагати документи. Юрист каже, це незаконно. За його словами, співробітники військкомату не мають самостійного права перевіряти документи. Вони можуть робити це лише в присутності поліцейського.

Також адвокат радить вимагати, аби усі дії поліції та ТЦК фіксувалися на боді-камери. У подальшому це дозволить оскаржити неправомірні дії.

Коли кажуть, що людина у розшуку – це маніпуляція

Трясов каже, що часто представники ТЦК кажуть людині, що вона перебуває у розшуку, а тому її затримують. Втім, це неправда.

Експерт пояснив, що поняття "розшук" є лише в Кримінальному процесуальному кодексі. Особа у розшуку – це підозрюваний, який не з'являється до слідчого.

Натомість, ТЦК не має законного права оголошувати людину в розшук. Те саме стосується і "електронного кабінету Резерв+". Він не закріплений законодавчо.

Тому адвокат у таких випадках радить:

вимагати надати ухвалу суду про оголошення у розшук;

запитати, в рамках якого кримінального провадження людина перебуває в розшуку та який має процесуальний статус;

Якщо людину, попри ці аргументи, однаково затримують, їй слід:

зателефонувати адвокату;

викликати слідчо-оперативну групу за номером 102;

повідомити, що зателефонує в ДБР для подання заяви про перевищення повноважень;

звернутися до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Зверніть увагу! Поліція не має права доставляти громадянина до ТЦК без складання протоколу про адміністративне затримання. Лише після складання такого протоколу поліція може передати особу ТЦК. А вже ТЦК складає інший документ – протокол про вчинення адміністративного правопорушення.