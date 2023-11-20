Мобілізація в грудні: як звільнитися з військової служби
В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Водночас навіть в таких умовах військові можуть звільнитися зі служби, адже це питання регулюється законодавством.
Військовослужбовці можуть звільнитися зі служби в ЗСУ. Однак для цього потрібні підстави, пише 24 Канал.
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Як можна звільнитися зі служби
Згідно з Законом України "Про військовий обов’язок і військову службу", чинні військові можуть бути звільнені з військової служби у воєнний час у таких випадках:
- за станом здоров’я;
- за сімейними обставинами (вони визначені законодавством);
- за віком;
- у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду.
Для звільнення з військової служби у воєнний час військовослужбовець повинен подати рапорт на ім’я командира військової частини. У рапорті потрібно вказати підстави для звільнення та надати необхідні документи.
Командир військової частини розглядає рапорт військовослужбовця та приймає рішення про звільнення.
Якщо ви збираєтесь звільнитися зі служби:
- вчасно подайте рапорт на звільнення. Рапорт повинен бути поданий не пізніше ніж за 30 календарних днів до дня звільнення;
- забезпечте наявність всіх необхідних документів;
Кого можуть зняти з військового обліку
- Є певні категорії громадян, яких можуть зняти з військового обліку. Це передбачає стаття 37 Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу".
- З військового обліку призовників можуть зняти українців, які вибувають в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України до нового місця проживання; вибувають на строк понад три місяці за межі України; взяті згідно з рішеннями комісії з питань приписки або призовної комісії на облік військовозобов'язаних.
- Також можуть бути знятими з військового обліку ті, хто припинили альтернативну (невійськову) службу в разі закінчення строку її проходження або достроково відповідно до Закону України "Про альтернативну (невійськову) службу". Водночас є ще певні категорії, які мають право на зняття з військового обліку.