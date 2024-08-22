Які персональні дані українців з 16 років з'являться у Реєстрі військовозобов'язаних

Кабмін ухвалив експериментальний проєкт з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Тож усі персональні українських чоловіків з 16 до 60 років з'являтимуться у реєстрі "Оберіг".

Проєкт дозволить оптимізувати та перевірити відомості Єдиного державного реєстру призовників. Обмін інформації здійснюватиметься між Єдиним демографічним реєстром, відомчою системою Державної міграційної служби та "Оберегом" завдяки системі "Трембіта".

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Які дані з'являться в Реєстрі про 16-річних хлопців

У реєстрі військовозобов'язаних з'являтимуться наступна інформація про чоловіків віком від 16 до 25 років:

оцифрований образ обличчя,

прізвище, ім'я, по батькові,

дата народження,

місце народження,

стать,

місце проживання та місцезнаходження,

реквізити внутрішнього та закордонного паспорта (серія та/або номер, дата видачі, орган, який видав, термін дії),

відомості про громадянство,

номер запису в Демографічному реєстрі (за наявності),

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності),

дані про оформлення документів для виїзду за кордон на ПМП або про повернення в Україну.

Дана інформація в "Оберезі" з'являтиметься і про чоловіків, які відбувають покарання.

У Кабміні також пояснили, що взяття на військовий облік українців віком від 16 років, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, до 25 років здійснюється представниками ТЦК за місцем проживання. Взяття на військовий облік тих, у кого відсутнє зареєстроване місце проживання, здійснюватимуть визначені Генштабом ТЦК.

Також у Кабміні роз'яснили, яка інформація з'явиться в "Оберезі" про чоловіків віком від 16 до 60 років: