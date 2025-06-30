Які документи потрібні, щоб отримати відстрочку

За Конституцією України кожен громадянин зобов'язаний захищати країну. Втім у деяких випадках мобілізацію можна відстрочити назавжди або тимчасово.

Аби оформити відстрочку, потрібно мати певний перелік документів. Про те, які документи потрібні, розповідає 24 Канал.

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Які документи потрібні для оформлення відстрочки

Щоб реалізувати своє право на відстрочку, потрібно мати підтверджувальні документи – довідки, свідоцтва, витяги з реєстрів, рішення суду або медичних комісій.

Різні підстави відстрочок вимагають відповідні документи. Наприклад, якщо особа подає заяву на підставі хвороби, необхідно подати документи з лікарні, тоді доведеться пройти новий медичний огляд.

З необхідними документами треба звертатися до вашого ТЦК. Без повного набору необхідних документів отримати відстрочку не вийде.

Повний список вимог щодо наявності тих чи інших документів, що підтверджують право на відповідну відстрочку сказаний у Постанові Кабінету Міністрів України №560.

Нагадаємо, повістки в Україні можуть вручати в будь-якому місці з дотриманням правил, включаючи місця проживання, роботи, навчання, громадські місця та пункти пропуску. Детально про правила вручення повісток розповідав 24 Канал.