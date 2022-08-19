У Міноборони розповіли, які фахівці зараз потрібні армії

19 серпня 2022 , 09:41
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Джерело:

Голос Америки

Наразі в Україні під час мобілізації до армії призивають конкретних фахівців. Серед них оператори безпілотників, зв'язківці та інші.

Нині нестачі військових у лавах армії немає. Обсяги мобілізаційних завдань визначаються Генштабом та базуються на кількості сили та засобів, які їм потрібні. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

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Яких фахівців беруть зараз в армію

За словами Резнікова, Генштаб чітко знає, на якому напрямку, в якому виді сил чи військ потрібне заміщення, або відвести бригаду на відновлення боєздатності й замість неї ввести резерв. Наразі у Збройних Силах потрібні такі фахівці як оператори БПЛА, спеціальні айтівці, зв'язківці, артилеристи і так далі.

Особливо в контексті того, що ми отримуємо сучасне військове обладнання натівського стандарту, відповідно, і фахівці нам потрібні, які здатні швидко опанувати такі системи. Що ми дуже ефективно робимо,
– зазначив міністр.

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Автор: Софія Ковнір