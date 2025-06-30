30 червня, 19:11
Мобілізація в Україні: які хвороби нервової системи звільняють від військової служби
Основні тези
- Розклад хвороб, станів і фізичних вад, які визначають ступінь придатності до військової служби, затверджений наказом Міністерства оборони №402.
- До хвороб, які звільняють від служби, належать, зокрема, запальні хвороби центральної нервової системи, які швидко прогресують зі значними порушеннями функцій.
В українському законодавстві чітко закріплений перелік хвороб, за наявності яких громадяни непридатні до військової служби. Серед них – хвороби системи.
Так, розклад хвороб, станів і фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби, затверджений наказом №402 Міноборони. Про це повідомляє 24 Канал.
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Які хвороби нервової системи звільняють від військової служби
Згідно з додатком 1 до Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ, непридатні до військової служи особи, в яких:
- запальні хвороби центральної нервової системи, які швидко прогресують зі значними порушеннями функцій, їх наслідки G00-G09 (усі форми бактеріального й неуточненого менінгіту, мієліт, енцефаліт, внутрішньочерепний і внутрішньохребтовий абсцес, а також енцефаломієліт),
- хвороби центральної нервової системи, які швидко прогресують зі значними порушеннями функцій, їх наслідки G10-G37, G80-G89, G91-G92 (системні атрофії; екстрапірамідні, дегенеративні хвороби, церебральний параліч, паралітичні синдроми, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз, усі види дистоній, дитячий церебральний параліч, паралітичні стани, гідроцефалія, токсична енцефалопатія й інші),
- епізодичні й пароксизмальні розлади G40-G47 (епілепсія й епілептичні синдроми, епілептичний статус, мігрень, розлади сну, зокрема, апное сну). Епілепсія лише за наявності частих епілептичних нападів або виражених психічних розладів,
- хвороби периферичної нервової системи G50-G75 (ураження черепних нервів, нервових корінців і сплетінь, полі-, мононейропатії, всі форми міастеній, міопатії, хвороби нервово-м'язового з'єднання та м'язів), M45 (дорсалгія, радикулопатія, цервікалгія, ішіас, люмбаго й інші), які швидко прогресують зі значними порушеннями функцій.