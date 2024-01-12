Мобілізація в Україні: з якими хворобами спини не призивають до війська

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Військовозобов'язані віком від 18 до 60 років підлягають призову, однак є певні винятки, зокрема, за станом здоров'я.

Чинне законодавство визнає військовозобов'язаних із певними хворобами обмежено придатними або повністю непридатними. До переліку входять і деякі хвороби хребта, передає 24 Канал.

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Про які хвороби спини йдеться

Підставою для звільнення від мобілізації за висновком військово – лікарської комісії є:

хвороби хребта (дорсопатії) та їхні наслідки М40-М54;

кіфоз та лордоз, сколіоз, остеохондроз хребта;

спондилоліз, спондилолістез, ураження міжхребцевих дисків, інші дорсопатії;

травми хребта, спинного мозку, кровоносних судин, нервових сплетінь та периферичних нервів S22, S24, S25, S32;

переломи хребта на будь-якому рівні;

перелом хребця, дуги хребця, остистого, поперечного відростка, вивих, підвивих хребця, розрив міжхребцевого диска;

розрив, здавлення, струс, набряк і крововилив спинного мозку;

прогресувальний туберкульоз хребта, кісток і суглобів, що супроводжується розладом функцій, наявністю парезів, паралічів, а також напливних абсцесів та нориць;

активний обмежений туберкульоз хребта, кісток і суглобів, сечостатевих органів, іншої позалегеневої локалізації в стадії згасання без напливних абсцесів і нориць;

деформувальний спондильоз та міжхребцевий остеохондроз шийного відділу хребта, що супроводжуються функціональною нестабільністю II-III стадій (зміщення тіл хребців понад 3 мм під час функціональних проб) та вертебробазилярною недостатністю;

деформувальний спондильоз та міжхребцевий остеохондроз грудного й поперекового відділів хребта, що супроводжуються глибокими пара- та тетрапарезами з порушеннями функцій сфінктерів, із синдромом бокового аміотрофічного склерозу, а також поліомієлітним, каудальним, судинним, компресійним, вираженим больовим синдромом та статокоординаторними порушеннями після тривалого (не менше трьох місяців) стаціонарного лікування без стійкого клінічного ефекту;

фіксовані викривлення хребта (кіфози, сколіози IV ступеня) з різкою деформацією грудної клітки (реберний горб та інше) та значним порушенням функції зовнішнього дихання III ступеня за рестриктивним типом.

Не призиватимуть під час воєнного стану громадян із важкими формами артритів – якщо вони впливають на опорно – рухову систему людини.

Зокрема, мовиться про:

важкі форми артритів та артрозів, синдром Фелті, ревматоїдний васкуліт, хворобу Стілла, ревматоїдний бурсит, псоріатичні та ентеропатичні артропатії;

ювенільний артрит, подагру, подагру Шегрена, хвороба Бехчета, дифузний еозинофільний фасцит, що спричиняють значні порушення функцій пошкоджених органів.

Не можуть мобілізувати військовозобов'язаних з важкою формою набутих деформацій і дефектів пальців, стопи, кінцівок, важкою плоскостопістю, фібробластичними порушеннями, що спричиняють тяжкі порушення рухових функцій. Також не призиватимуть громадян з ампутованими кінцівками до певного рівня.

Якщо військовозобов'язаний потерпає від значних порушень хребта, то його визнають повністю непридатним, а якщо прояви цих хвороб ВЛК оцінить як помірні, то його буде визнано обмежено придатним.

Рішення ухвалюються індивідуально.

Що потрібно для отримання відстрочки від мобілізації