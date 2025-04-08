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24 Канал Новини України Хто не підлягає мобілізації за станом здоров'я: детальний перелік хвороб
8 квітня, 08:52
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Хто не підлягає мобілізації за станом здоров'я: детальний перелік хвороб

Софія Рожик
Основні тези
  • В Україні триває загальна мобілізація, але особи з інвалідністю та ті, хто має певні хвороби, звільнені від обов'язкового призову.
  • Остаточну придатність до служби визначає військово-лікарська комісія, з можливістю проходження служби з обмеженнями для тих, хто визнаний придатним.

В Україні триває загальна мобілізація чоловіків 25 – 60 років. Однак, деякі категорії громадян можуть отримати відстрочку від служби за станом здоров'я.

Зокрема, від мобілізації в Україні звільнені особи з інвалідністю. 24 Канал розповідає, за яких хвороб чоловіки призовного віку не підлягають обов'язковому призову.

Дивіться також Чи потрібно повторно проходити ВЛК обмежено придатному, який має інвалідність 

З якими хворобами не можуть мобілізувати до ЗСУ

Не призвуть на службу військовозобов'язаних, які мають, зокрема, наступні хвороби:

  • деякі інфекційні та паразитарні хвороби,
  • активний прогресуючий туберкульоз,
  • тяжкі форми вірусних гепатитів,
  • ВІЛ з сильним порушенням функцій імунної системи,
  • злоякісні та доброякісні новоутворення,
  • хвороби крові, кровотворних органів, ендокринної системи, розлади харчування та порушення обміну речовин,
  • психічні розлади, шизофренія, шизотипові та маячні розлади, афективні розлади, невротичні, пов'язані зі стресом і соматоформні розлади,
  • розумова відсталість,
  • хвороби центральної нервової системи, епілепсія,
  • хвороби очей, вух, верхніх дихальних шляхів, голосових складок і гортані,
  • хвороби серця, порушення легеневого кровообігу, важкі форми астми,
  • гіпертонічна хвороба III стадії,
  • усі форми геморою з частими загостреннями та вторинною анемією.
  • хвороби стравоходу, шлунка, дванадцятипалої кишки, апендикса, кишківника, печінки, жовчного міхура, підшлункової залози, нирок тощо,
  • грижа зі значними порушеннями функцій,
  • дерматити, псоріаз,
  • хвороби хребта, артрози та інші ураження суглобів, набуті деформації та дефекти кінцівок, ампутації,
  • травми голови та шиї, носа, вуха, губи та ротової порожнини;
  • опіки, відмороження,
  • отруєння лікарськими засобами, медикаментами та хімічними речовинами,
  • важкі форми заїкання.

Однак, остаточно непридатність до військової служби визначатиме військово-лікарська комісія.

Якщо військовозобов'язаний, який має певне захворювання, визнаний придатним до служби, він може проходити її з деякими обмеженнями. Наприклад, служити лише у певних видах військ або звільнятися від деяких завдань.

Тимчасову непридатність до військової служби визначають на 6 – 12 місяців, а після потрібно пройти повторну ВЛК.

Зверніть увагу! Люди 1, 2 та 3 групи інвалідності не підлягають обов'язковій мобілізації. Вони можуть піти служити лише за власним бажанням – укласти контракт із ЗСУ.