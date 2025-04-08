Хто не підлягає мобілізації за станом здоров'я: детальний перелік хвороб

В Україні триває загальна мобілізація чоловіків 25 – 60 років. Однак, деякі категорії громадян можуть отримати відстрочку від служби за станом здоров'я.

Зокрема, від мобілізації в Україні звільнені особи з інвалідністю. 24 Канал розповідає, за яких хвороб чоловіки призовного віку не підлягають обов'язковому призову.

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З якими хворобами не можуть мобілізувати до ЗСУ

Не призвуть на службу військовозобов'язаних, які мають, зокрема, наступні хвороби:

деякі інфекційні та паразитарні хвороби,

активний прогресуючий туберкульоз,

тяжкі форми вірусних гепатитів,

ВІЛ з сильним порушенням функцій імунної системи,

злоякісні та доброякісні новоутворення,

хвороби крові, кровотворних органів, ендокринної системи, розлади харчування та порушення обміну речовин,

психічні розлади, шизофренія, шизотипові та маячні розлади, афективні розлади, невротичні, пов'язані зі стресом і соматоформні розлади,

розумова відсталість,

хвороби центральної нервової системи, епілепсія,

хвороби очей, вух, верхніх дихальних шляхів, голосових складок і гортані,

хвороби серця, порушення легеневого кровообігу, важкі форми астми,

гіпертонічна хвороба III стадії,

усі форми геморою з частими загостреннями та вторинною анемією.

хвороби стравоходу, шлунка, дванадцятипалої кишки, апендикса, кишківника, печінки, жовчного міхура, підшлункової залози, нирок тощо,

грижа зі значними порушеннями функцій,

дерматити, псоріаз,

хвороби хребта, артрози та інші ураження суглобів, набуті деформації та дефекти кінцівок, ампутації,

травми голови та шиї, носа, вуха, губи та ротової порожнини;

опіки, відмороження,

отруєння лікарськими засобами, медикаментами та хімічними речовинами,

важкі форми заїкання.

Однак, остаточно непридатність до військової служби визначатиме військово-лікарська комісія.

Якщо військовозобов'язаний, який має певне захворювання, визнаний придатним до служби, він може проходити її з деякими обмеженнями. Наприклад, служити лише у певних видах військ або звільнятися від деяких завдань.

Тимчасову непридатність до військової служби визначають на 6 – 12 місяців, а після потрібно пройти повторну ВЛК.

Зверніть увагу! Люди 1, 2 та 3 групи інвалідності не підлягають обов'язковій мобілізації. Вони можуть піти служити лише за власним бажанням – укласти контракт із ЗСУ.