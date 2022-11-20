Які можуть бути поважні причини для неявки за повісткою під час війни

Військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років можуть отримати повістку, адже вони підлягають загальній мобілізації у період повномасштабної війни. Після цього, вони мають з'явитися до територіального центру комплектування (ТЦК) з необхідними документами. Втім, були названі причини, які є поважними для неявки.

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З вересня 2022 року під час війни уряд змінив список причин, через які чоловіки можуть не з'явитися за повісткою до військкомату.

Постанова Кабміну Про затвердження переліку поважних причин неприбуття чи несвоєчасного прибуття військовозобов'язаного до ТЦК та СП для призову на збори від вересня 2022 передбачає тільки 5 поважних причин, при яких не будуть застосовані покарання:

смерть близького родича (батьків, дружини, дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича дружини (чоловіка), яка сталася пізніше ніж за сім діб до дати початку зборів;

хвороба або необхідність догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які проживають разом із військовозобов'язаним чи резервістом, у разі неможливості догляду за хворим іншим близьким родичем;

здійснення стосовно військовозобов'язаного чи резервіста кримінального провадження, а також застосування до нього адміністративного стягнення або кримінального покарання, яке робить неможливим його прибуття;

потрапляння під вплив надзвичайної ситуації, яка виникла під час призову на збори і стала перешкодою своєчасному прибуттю;

складання державних іспитів у вищих навчальних закладах.

До слова, керівники військкоматів попередили, що після продовження воєнного стану не припинять роздавати повістки чоловікам у публічних місцях. Зокрема це важливо для створення облікового реєстру.

Яка відповідальність за те, що не з'явився до військкомату

Якщо ви отримали повістку, розписались за неї, ви зобов'язані відвідати центр комплектування, інакше вас можуть притягнути до адміністративної чи кримінальної відповідальності.

Адміністративна відповідальність передбачає штраф 1700 – 3400 гривень.

Кримінальна відповідальність – від 3 до 5 років ув’язнення.

Мобілізація в Україні: що відомо

16 листопада Рада продовжила строк дії воєнного стану та мобілізації. Воєнний стан триватиме до 19 лютого 2023 року. "За" проголосували 294 та 297 нардепів відповідно.

У листопаді Володимир Зеленський заявив, що мобілізацію можуть продовжити ще на 90 діб, тобто до лютого 2023 року. Відповідний законопроєкт уже внесли на розгляд у парламент.

Зазначимо, що першочергово до бойових військових частиндоправляють резервістів та колишніх учасників АТО і ООС.

Також визначені терміни служби для мобілізованих та тих, хто служить за контрактом.

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