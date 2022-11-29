Мобілізація в Україні: що повинен вміти призовник

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні триває загальна мобілізація, тому до отримання повістки має бути готовий кожен військовозобов'язаний. Важливо, що під час вишколу усі військові здобувають ряд навичок та вмінь.

Загалом існує чотири хвилі мобілізації – під час кожної з них призивають до війська різні категорії людей. Однак набір навичок, яким повинен володіти мобілізований залишається незмінним – у цьому матеріалі 24 канал зібрав поради експертів щодо вмінь, які слід опанувати військовозобов'язаному.

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П'ять основних "скілів" кожного солдата

Насамперед мобілізований має бути фізично витривалим.

Фахівці зазначають, що люди, які мають військову спеціалізацію, часто змушені пересувати великий вантаж. Окрім того, вага бронежилета, зброї, боєприпасів та рюкзака та іншого обладнання може досягати 20 – 30 кілограмів. Тому військові мають тренувати тіло та не боятися важких фізичних випробувань.

Фахівці зазначають, що люди, які мають військову спеціалізацію, часто змушені пересувати великий вантаж. Окрім того, вага бронежилета, зброї, боєприпасів та рюкзака та іншого обладнання може досягати 20 – 30 кілограмів. Тому військові мають тренувати тіло та не боятися важких фізичних випробувань. По-друге, призовник має знати, як правильно поводиться зі зброєю .

Зазначмо, що не кожен мобілізований стрілятиме на фронті з автомата чи гвинтівка, тим паче що значно частіше зараз використовують на полі бою важку техніку — танки та артилерію, але вміти користуватися зброєю все одно потрібно. Експерти переконані, що найважливішим є у цьому ділі опанувати вміння рухатися зі зброєю та відчувати її.

. Зазначмо, що не кожен мобілізований стрілятиме на фронті з автомата чи гвинтівка, тим паче що значно частіше зараз використовують на полі бою важку техніку — танки та артилерію, але вміти користуватися зброєю все одно потрібно. Експерти переконані, що найважливішим є у цьому ділі опанувати вміння рухатися зі зброєю та відчувати її. По-третє, м обілізований не повинен нехтувати теорією .

Якби це очевидно не звучало, але знання основ структури армії, головних військових звань і посад, а також вміння розрізняти основні види техніки можуть допомогти абсолютно кожному новачку відчувати себе більш впевнено. Важливо також ознайомитись одразу з різними видами озброєння і завчасно вивчити військовий сленг, щоб розуміти старших колег. Не зайвим буде, окрім того, перегляд відео, як, скажімо, створювати фортифікаційні споруди.

. Якби це очевидно не звучало, але знання основ структури армії, головних військових звань і посад, а також вміння розрізняти основні види техніки можуть допомогти абсолютно кожному новачку відчувати себе більш впевнено. Важливо також ознайомитись одразу з різними видами озброєння і завчасно вивчити військовий сленг, щоб розуміти старших колег. Не зайвим буде, окрім того, перегляд відео, як, скажімо, створювати фортифікаційні споруди. Мінімізувати стрес допоможе психічна витривалість .

Перед відправленням на фронт потрібно ознайомитися з тим, як мозок людини може реагувати на гострі та раптові зміни. У цьому ділі, зокрема, будуть корисні змагання, під час яких можна простежити реакцію мозку на стрес.

. Перед відправленням на фронт потрібно ознайомитися з тим, як мозок людини може реагувати на гострі та раптові зміни. У цьому ділі, зокрема, будуть корисні змагання, під час яких можна простежити реакцію мозку на стрес. Знання основ медицини – це база.

Майбутньому вояку варто пройти курси тактичної медицини. Не слід також нехтувати практикою теоретичних знань та тренуваннями на друзях чи родичах.

Кого призвати не можуть за будь-яких обставин

Нагадаємо, нещодавно 24 Канал писав про те, хто не підлягає загальній військовій мобілізації. Отже, є певні категорії людей, яких не можуть мобілізувати та відправити на фронт. Більше читайте у матеріалі.