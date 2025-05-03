Що потрібно знати про мобілізацію та обов'язки громадян: пояснення Міноборони

У квітні Верховна Рада ухвалила продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 діб – тобто до 6 серпня 2025 року. У цей період громадяни України мають визначені обов'язки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України.

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​Які обов'язки мають громадяни України зараз

Із моменту оголошення мобілізації або запровадження воєнного стану в Україні чи в окремих її регіонах розпочинається особливий період функціонування національної економіки, органів державної влади, місцевого самоврядування, ЗСУ, інших військових формування, сил цивільного захисту, а також підприємств, установ та організацій.

Важливо! Мобілізація може тривати протягом усього періоду дії воєнного стану в Україні.

В Міністерстві оборони наголосили, що відповідно до статті 65 Конституції України громадяни зобов'язані захищати Вітчизну, незалежність та територіальну цілісність України.

Для цього громадяни зобов'язані:

з’являтися за викликом до ТЦК та СП у строк та місце, зазначені в повістці;

надавати в установленому порядку власне майно ЗСУ з наступним відшкодуванням вартості державою;

раз на рік проходити медичний огляд для визначення придатності до військової служби;

мати при собі військово-обліковий документ в паперовій або електронній формі;

повідомляти про зміни персональних даних у семиденний строк ТЦК та СП або через електронний кабінет військовозобов’язаного Резерв+;

виконувати інші вимоги чинного законодавства, наприклад, дотримуватись вимог Правил військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Варто зазначити, що загальній мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки від 25 до 60 років, які визнані придатними до військової служби, не мають права на відстрочку і не є заброньованими.

Громадяни віком від 18 до 25 років можуть бути мобілізовані лише у визначених випадках – якщо вони є офіцерами запасу або вже пройшли строкову військову службу.