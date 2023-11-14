Коли можна не з'являтися до ТЦК після отримання повістки: перелік причин

Під час мобілізації в Україні представники ТЦК та СП можуть вручити повістки військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років. Водночас існують випадки, коли можна не приходити до військкомату після отримання повістки.

Перелік випадків для військовозобов'язаних, коли не передбачена відповідальність за неявку до ТЦК та СП, містить постанова Кабміну від 28 липня 2010 р. № 673 "Про затвердження переліку поважних причин неприбуття чи несвоєчасного прибуття військовозобов’язаного до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для призову на збори".

Дивіться також У ЗСУ звернулися до українців щодо візиту в ТЦК: чому важливо з'явитися у військкоматі

Існує три причини, коли можна не з'явитися у ТЦК

Перелік причин, через які військовозобов'язаний після вручення повістки може не прийти до ТЦК, зменшився. Наразі є три такі причини:

у разі хвороби, яка не дає можливості самостійно рухатися;

через необхідність догляду за хворою дружиною, чоловіком, дитиною, своїми батьками чи партнера. Проте необхідно, аби ці люди проживали разом з особою, якій вручили повістку, та не мали інших близьких родичів, які могли б їх доглядати;

внаслідок відкритого кримінального провадження, застосування адміністративного стягнення або кримінального покарання щодо військовозобов'язаного або резервіста.

Для підтвердження цих причин потрібно надати довідки та інші офіційні документи.

Яка відповідальність за неявку по повістці

Для військовозобов'язаних, які не з'явилися у військкомат без поважних причин, передбачена відповідальність.

Тож якщо людина отримала повістку для уточнення даних або проходження медкомісії, але так і не прийшла у військкомат, їй загрожує штраф. Зокрема, від 1700 до 3400 гривень. Посадовцям більший, – від 3400 до 5100.

У разі, якщо військовозобов'язаний отримав повістку вдруге упродовж року та знову не з'являється до ТЦК, вже від 3400 до 5100 гривень штрафу. Посадовцям – від 5100 до 8500.

Якщо ж військовозобов'язаний не з'явився після проходження медкомісії, отримання повістки-призову до ЗСУ або мобілізаційного розпорядження, то він несе кримінальну відповідальність.

Ухилення від призову на службу у період воєнного часу карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.