Не лише військові спеціальності: хто потрібен в ЗСУ в серпні 2024
Джерело:NV
У Збройних Силах України є постійний запит на збільшення особового складу. Однак наразі важливими у війську є не лише військові спеціальності.
Військові частини часто залишають оголошення щодо того, яких конкретно спеціалістів їм бракує в цей момент. В Міноборони також пояснювали, що відсоток тих, хто бере участь у штурмових діях, від загальної кількості військовослужбовців, насправді не такий високий.
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Які спеціалісти потрібні в ЗСУ
Міністерство оборони України співпрацює з декількома рекрутинговими платформами. Йдеться про:
- Lobby X;
- Robota.ua;
- Work.ua;
- OLX.
Таким чином українці можуть пропонувати свої кандидатури до певних підрозділів та на визначені спеціальності. Зазначається, що перелік вакансій стабільно широкий.Зверніть увагу! У Генштаб підтримали мобілізацію без участі ТЦК. Нардеп, член комітету Ради з питань нацбезпеки Федір Веніславський зауважив, що відповідну пропозицію мають схвалити у Кабміні.
Раніше керівниця воєнного департаменту рекрутингової платформи Lobby X Ольга Бандрівська розповіла, що на сайті доступні понад 3000 актуальних вакансій. Вони стосуються всіх родів військ Сил Оборони і на кожну з вакансій готові набрати десятки людей.
За словами Бандрівської, високий попит спостерігався на таких спеціалістів:
- оператори БпЛА;
- водії;
- механіки;
- майстри техніки;
- електрики;
- медики.
До слова, в травні стало відомо, що Сухопутні війська створили власний рекрутинговий центр для набору фахівців з безпілотних літальних апаратів. Центр відбирає мотивованих кандидатів з необхідними якостями для навчання та служби.