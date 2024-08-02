Не лише військові спеціальності: хто потрібен в ЗСУ в серпні 2024

У Збройних Силах України є постійний запит на збільшення особового складу. Однак наразі важливими у війську є не лише військові спеціальності.

Військові частини часто залишають оголошення щодо того, яких конкретно спеціалістів їм бракує в цей момент. В Міноборони також пояснювали, що відсоток тих, хто бере участь у штурмових діях, від загальної кількості військовослужбовців, насправді не такий високий.

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Які спеціалісти потрібні в ЗСУ

Міністерство оборони України співпрацює з декількома рекрутинговими платформами. Йдеться про:

Lobby X;

Robota.ua;

Work.ua;

OLX.

Таким чином українці можуть пропонувати свої кандидатури до певних підрозділів та на визначені спеціальності. Зазначається, що перелік вакансій стабільно широкий.

У Генштаб підтримали мобілізацію без участі ТЦК . Нардеп, член комітету Ради з питань нацбезпеки Федір Веніславський зауважив, що відповідну пропозицію мають схвалити у Кабміні.

Раніше керівниця воєнного департаменту рекрутингової платформи Lobby X Ольга Бандрівська розповіла, що на сайті доступні понад 3000 актуальних вакансій. Вони стосуються всіх родів військ Сил Оборони і на кожну з вакансій готові набрати десятки людей.

За словами Бандрівської, високий попит спостерігався на таких спеціалістів:

оператори БпЛА;

водії;

механіки;

майстри техніки;

електрики;

медики.

До слова, в травні стало відомо, що Сухопутні війська створили власний рекрутинговий центр для набору фахівців з безпілотних літальних апаратів. Центр відбирає мотивованих кандидатів з необхідними якостями для навчання та служби.