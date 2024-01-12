Рекрутинг до ЗСУ: кого найбільше потребує військо та які вакансії цікавлять людей

Рекрутинг до лав Збройних Сил став новим досвідом для України. Ця практика передбачає можливість людини самостійно обрати військовий підрозділ та спеціальність.

Керівниця воєнного департаменту Lobby X Ольга Бандрівська розповіла 24 Каналу, що після підписання договорів з Міністерством оборони відбулося масштабування рекрутингу. Це набуло розголосу, тому військові підрозділи почали самі звертатися з проханням поширити їхні вакансії.

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Які спеціальності мають попит

З листопада 2023 року зросла кількість звернень від бригад, які хотіли б скористатися рекрутингом. Раніше для військових це був фактично експеримент і новий досвід. Втім наразі на платформі з працевлаштування Lobby X свої вакансії розмістили приблизно 250 підрозділів різних родів військ. До всіх них можна долучатися.

Ситуація динамічно змінюється, але наразі найбільше вакансій є від штурмових та піхотних підрозділів. Таких людей завжди потребує військо.

Ми бачимо великий попит від кандидатів на вакансії, пов'язані з БпЛА, тобто оператори, механіки, ремонтники. Тут є збалансованість попиту та пропозицій, тобто є запит на таких спеціалістів і водночас попит з боку суспільства,

– розповіла Ольга Бандрівська.

Також зростає кількість вакансій на штабні посади у напрямку управління, ІT, логістики. Адже війна – це не лише штурми, потрібне забезпечення, щоб вони відбувалися. На такі посади є великий конкурс, люди на них відгукуються та хочуть реалізувати свій потенціал.

Чи багато жінок зголошуються на вакансії у ЗСУ

Якщо говорити про відсоткове співвідношення, то на платформі з працевлаштування є близько 20% резюме саме від жінок. Вони також служать в армії на різних посадах, зокрема, й піхотних. Однак варто розуміти, що, наприклад, на посаду кулеметника чи гранатометника візьмуть жінку, яка є фізично витривалою й зможе витримати навантаження.

"Підрозділи прискіпливо обирають чоловіків та жінок з огляду на їхні фізичні здатності та можливість виконувати посадові обов'язки. Загалом, до жінок ставляться дуже відкрито. Я бачу, що з часом ця тенденція тільки покращується", – підкреслила Бандрівська.

Як мотивують людей подаватися на вакансії у піхоту

За словами керівниці воєнного департаменту Lobby X, вони намагаються працювати з людьми через бренди бригад, розповідати про успішні історії бійців, вдалі штурми. Запит на посади стрільців, гранатометників, кулеметників є дуже великий, значно більший, ніж кількість охочих там працювати.

Ми намагаємось мотивувати через розповіді про ті чи інші бригади, їхні бренди, успішні кейси для того, щоб показати людям, що штурми не завжди закінчуються смертю, що є перспективи розвитку кар'єри, що можна навчатися і розвиватися,

– зауважила Бандрівська.

Вона додала, що робота у цьому напрямку ведеться системно, адже всі розуміють гостроту проблеми, з якою сьогодні стикнулася наша держава.

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