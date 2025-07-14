Які військово-облікові документи потрібно носити із собою

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан, під час яких чоловіки мусять носити із собою військово-облікові документи. Їх потрібно пред'являти на вимогу уповноважених осіб.

Зауважимо, що Володимир Зеленський запропонував Раді продовжити загальну мобілізацію та воєнний стан до 5 листопада 2025 року, передає 24 Канал.

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Які документи треба носити із собою?

Військовозобов'язані мусять мати при собі:

Військовий квиток (після закінчення військової служби або у разі зарахування в запас);

Тимчасове посвідчення військовозобов'язаного (для тих, хто не має військового квитка).

У призовників із собою має бути посвідчення про приписку до призовної дільниці.

Серед інших документів, які треба носити із собою: