Поважні причини неприбуття за повісткою: скільки є часу, щоб повідомити про це ТЦК

За законом, після отримання повістки громадянин зобов’язаний прийти до ТЦК у зазначений термін. Однак існують деякі поважні причини неприбуття по повістці.

Особливості процесу призову розповіла офіцер сектору мобілізаційно-оборонної роботи Київського міського ТЦК та СП Лариса Козак.

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Які є законні причини неприбуття до ТЦК

Поважні причини неприбуття по повістці вже закріплені в Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та постанові Кабміну №560.

Згідно з документами, у разі неможливості прибути з поважних причин (це зазвичай хвороба, обставини непереборної сили, смерть близького родича тощо), громадянин зобов'язаний не пізніше триденного терміну особисто подати відповідні документи, які підтверджують його поважну причину до ТЦК з подальшим прибуттям протягом 7 днів,

– розповіла Лариса Козак.

В ТЦК наголосили, що з об'єктивних причин можна подати відповідні докази, і така поважна причина буде зарахована РТЦК. Після цього особа не буде піддаватися адміністративному стягненню.

Розберемо приклад: у військовозобов'язаного визначена дата прибуття на 1 серпня. Громадянин захворів, у нього є три дні на повідомлення ТЦК із поданням відповідних підтверджуючих документів про причини неявки, тобто до четвертого числа він повинен обов'язково надіслати лікарняний лист. Якщо ця дата буде прострочена, то вже 4 серпня людині можуть одразу виносити постанову про штраф. Якщо громадянин вкладається в ці терміни, то його "ставлять на паузу" і чекають подальшого прибуття вже протягом 7 днів,

– пояснила офіцер сектору мобілізаційно-оборонної роботи.

Якщо обставини непереборної сили, хвороба не обмежуються сьомим днем, на практиці бажано повторно повідомити причини неявки.

У разі продовження термінів лікування чи продовження обставин непереборної сили потрібно систематично підтверджувати відповідними документами.

До слова, раніше Веніславський прокоментував питання "силової" мобілізації. За його словами, всі випадки неправомірних дій перебувають на контролі, проводяться відповідні розслідування.