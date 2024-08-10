Які є види та чи можуть відправляти поштою: правила вручення повісток

Новий закон про мобілізацію в Україні частково змінив правила вручення повісток громадянам. Тепер військовозобов'язаним українцям повістки можуть вручати як особисто, так і поштою.

За законом, повістку можуть видати практично в будь-якому місці. Наприклад, за місцем проживання, навчання, роботи, на вулицях, зупинках, блокпостах, громадських місцях тощо.

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Які є види повісток в Україні

Військовозобов'язаних українців викликають до районних ТЦК та СП з різною метою. Йдеться про:

взяття на військовий облік;

проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби;

уточнення персональних даних, даних військово-облікового документа з військово-обліковими даними Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних, резервістів (територіального центру комплектування та соціальної підтримки);

призову на військову службу під час мобілізації та відправлення до місць проходження військової служби.

Які є особливості вручення повісток особисто в руки

Підтвердженням оповіщення про виклик до ТЦК та СП у разі вручення повістки є:

особистий підпис про отримання повістки,

відеозапис вручення повістки або ознайомлення з її змістом, у тому числі відеозапис доведення акта відмови від отримання повістки, а також відеозапис відмови резервіста або військовозобов'язаного у спілкуванні з особою, уповноваженою вручати повістки.

Як повістки надсилають поштою

З 18 липня 2024 року тим, хто вчасно не оновив свої військово-облікові дані, повістки можуть відправляти звичайною поштою.

Варто зазначити, що в разі не уточнення даних повістка надсилається на адресу зареєстрованого/задекларованого місця проживання.

Належним підтвердженням оповіщення в такий спосіб є:

день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією та/або документами від поштового оператора;

день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення;

день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання особи, повідомленою цією особою ТЦК під час уточнення своїх облікових даних.

До слова, раніше Веніславський прокоментував питання "силової" мобілізації. За його словами, всі випадки неправомірних дій перебувають на контролі, проводяться відповідні розслідування.