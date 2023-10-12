Мобілізація у жовтні: що змінилося і з якими хворобами не беруть в армію
В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація через повномасштабне вторгнення російської армії. Це означає, що військовозобов'язані від 18 до 60 років можуть бути залучені до служби у лавах Збройних Сил нашої держави.
Водночас існує кілька категорій людей, яких можуть звільнити від мобілізації, зокрема, через стан здоров'я. Що змінилося у мобілізації українців і з якими хворобами військовозобов'язані не підлягають службі – читайте у матеріалі 24 Каналу.
До теми Загальна мобілізація в Україні: доки вона триватиме та що на це впливає
Що змінилося у переліку хвороб для звільнення від мобілізації
У новому наказі Міністерства оборони України №490 від 18 серпня 2023 року зняті обмеження на ряд хвороб, за якими раніше військовозобов'язаного визначали, як обмежено придатних до військової служби. Відтепер саме цю категорію можуть залучати до служби у Збройних Силах нашої держави.
Зокрема, тепер до армії можуть призвати людей з такими розладами:
- клінічно вилікуваний туберкульоз;
- вірусні гепатити з незначним порушенням функцій;
- безсимптомне носійство ВІЛ;
- повільно прогресуючі та непрогресуючі з незначними порушеннями функцій та рідкими загостреннями анемії, порушення згортання крові, пурпура, геморагічні стани, інші хвороби крові та кровотворних органів, деякі порушення із залученням імунного механізму;
- хвороби ендокринної системи із незначними порушеннями функцій;
- легкі короткочасні хворобливі прояви психічних розладів;
- невротичні, пов’язані зі стресом, та соматоформні розлади при помірно виражених, короткочасних проявах, з астенічним станом;
- повільно прогресуючі хвороби центральної нервової системи з незначними порушеннями функцій;
- епізодичні та пароксизмальні розлади, крім епілепсії, з незначними порушеннями функцій органів та систем.
Крім того, відтепер військово-лікарська комісія має встановлювати придатність людини за конкретним фахом. Тобто якщо особа непридатна служити в одному роду військ, командир частини може направити її до ВЛК, щоб визначити придатність за іншою спеціальністю.
До того ж наказом Міноборони спростило вимоги щодо здоров'я для військовослужбовців у Десантно-штурмових військах та морській піхоті. Таке рішення діятиме лише під час воєнного стану і загальної мобілізації.
Які хвороби тимчасово звільняють від мобілізації українців
У законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію наявний повний перелік хвороб, за яким можуть тимчасово або повністю звільнити від служби в армії.
Наразі існує дві категорії військовозобов'язаних, які мають певні захворювання під час воєнного стану:
- обмежено або тимчасово непридатні до служби, яких можуть залучити до служби за потребою;
- непридатні особи, яких виключають зі списків на призов як у мирний, так і у воєнний час.
Хвороби, що обмежують придатність військовозобов'язаного:
- кишкові інфекційні хвороби;
- бактеріальні зоонози;
- вірусні інфекційні хвороби центральної нервової системи;
- вірусні геморагічні лихоманки;
- вірусні інфекційні хвороби з пошкодженням шкіри й слизових оболонок;
- гельмінтози;
- педикульоз і наслідки інфекційних і паразитарних хвороб;
- туберкульоз легень без виділення мікобактерій і розпаду легеневої тканини або клінічно вилікуваний туберкульоз.
З якими хворобами взагалі не беруть до армії
Новоутворення або пухлини:
- первинні та вторинні злоякісні новоутворення всіх локалізацій з метастазами, які неможливо видалити за допомогою радикального хірургічного лікування;
- швидко і повільно прогресуючі злоякісні пухлини лімфоїдної, кровотворної й споріднених їм тканин: лімфогранулематоз; неходжкінська лімфома, злоякісні лімфопроліферативні хвороби, множинна мієлома, всі види лейкозів, зі значними змінами;
- доброякісні новоутворення всіх локалізацій з великими порушеннями функцій.
Хвороби системи кровообігу:
- серцева недостатність II-Б – III стадії при некоронагенних захворюваннях серця;
- серцева недостатність II-Б – III стадії при ішемічних хворобах серця;
- гіпертонічна хвороба III стадії;
- цереброваскулярні хвороби, зокрема, інфаркт головного мозку або інсульт зі значними порушеннями функцій;
- хвороби артерій і капілярів, вен, лімфатичних вузлів: атеросклерози, тромбози, варикоз тощо зі значними порушеннями кровообігу і функцій.
Хвороби органів дихання:
- хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів і легень зі значними порушеннями функції зовнішнього дихання;
- тяжка персистентна бронхіальна астма.
Хвороби органів травлення:
- щелепно-лицьові аномалії, крім вроджених; аномалії прикусу зі значними порушеннями дихальної, нюхової, жувальної, ковтальної та мовної функцій;
- хвороби стравоходу, шлунка і дванадцятипалої кишки, апендикса, кишківника й очеревини зі значними порушеннями функцій;
- виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки зі значними порушеннями функцій;
- хвороби печінки зі значними порушеннями функцій;
- грижі зі значними порушеннями функцій.
Хвороби ока, вуха і придаткового апарату:
- виражені анатомічні зміни або пороки положення повік, орбіти, кон'юнктиви зі значними порушеннями зорових або рухових функцій на обох очах;
- виражені хвороби склери, рогівки: рубці й помутніння райдужної оболонки, циліарного тіла, всі види катаракти кристалика, судинної оболонки; зниження зорових функцій або часті загострення на обох очах, що прогресують;
- хвороби склоподібного тіла й очного яблука;
- неврит зорового нерва, хвороби й ураження зорового нерва і зорових шляхів;
- відшарування і розрив сітківки будь-якої етіології на обох очах;
- всі форми глаукоми в розвиненій і наступних стадіях на обох очах;
- стійкий параліч рухових м'язів очного яблука при наявності диплопії;
- короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному з меридіанів понад 12,0 дптр або астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах понад 6,0 дптр;
- гостроту зору одного ока нижче 0,1 або його сліпоти;
- відсутність очного яблука при гостроті зору другого ока 0,3 і нижче або гострота зору обох очей 0,2 і нижче;
- повна глухота на обидва вуха та глухонімота.
Хвороби крові й кровотворних органів:
- анемія зі значними порушеннями функцій, порушенням згортання крові;
- геморагічні стани;
- інші хвороби кров і порушення із залученням імунного механізму.
Хвороби ендокринної системи, порушення харчування і метаболізму:
- хвороби щитоподібної залози;
- всі типи цукрового діабету;
- порушення інших ендокринних залоз;
- порушення обміну речовин, зокрема, всі види ожиріння зі значними порушеннями функцій.
Хвороби шкіри й підшкірної клітковини:
- атопічний дерматит;
- поширена ліхеніфікація шкірного покриву;
- звичайна пухирчатка;
- герпетиформний дерматит.
Хвороби кістково-м'язової системи й сполучної тканини:
- артропатія;
- хвороби суглобів і хребта,
- набуті деформації й дефекти пальців або кінцівок зі значними порушеннями функцій;
- двосторонні ампутації верхніх або нижніх кінцівок на будь-якому рівні або односторонньої ампутації нижньої кінцівки вище рівня верхньої третини гомілки.
Хвороби сечостатевої системи:
- хвороби нирок і сечостатевої системи зі значними порушеннями функцій і нирковою недостатністю;
- хворі жінки, що мають запальні захворювання органів малого таза і незапальні захворювання статевих органів зі значними порушеннями функцій.
Хвороби нервової системи:
- запальні захворювання центральної нервової системи (менінгіт, енцефаліт, мієліт, енцефаломієліт, внутрішньочерепний і внутрішньодзвінковий абсцес);
- системні атрофії, церебральний параліч, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз, всі види дистоній, крім вегетосудинної, зі значними порушеннями функцій;
- епілепсія при наявності частих епілептичних нападів або виражених психічних розладів;
- хвороби периферичної нервової системи зі значними порушеннями функцій.
Розлади психіки та поведінки:
- різко виражені стійкі психічні розлади;
- розлади психіки й поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин: алкоголю або наркотиків (синдром залежності з різкими, стійкими психічними розладами);
- шизофренія, шизотипні та маячні розлади, афективні розлади з часто повторюваними фазами;
- невротичні розлади з різко вираженими, стійкими хворобливими проявами;
- різко виражені поведінкові розлади зі схильністю до повторних тривалих декомпенсацій або патологічних реакцій;
- глибока і важка розумова відсталість.
Також звільняють від мобілізації активний туберкульоз що прогресує з розпадом легеневої тканини, важкі форми вірусних гепатитів, ВІЛ-хвороба, що супроводжується інфекційними, паразитарними хворобами, злоякісними пухлинами, важкі травми голови, шиї, хребта, спинного мозку, органів грудної, черевної порожнин, кінцівок. зі значним порушенням функцій, а також отруєння та інші наслідки дії зовнішніх причин.