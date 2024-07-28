У Міноборони пояснили, яких фахівців найбільше потребують в армії

Війна Росії проти України стає дедалі сучаснішою та більш технологічною. Саме тому на фронті й необхідні відповідні спеціалісти.

Про це речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін розповів в інтерв'ю NV.

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Які фахівці потрібні в українській армії

Зараз дуже багато запитів на операторів БпЛА, тому що війна стає все більш високотехнологічною, дуже багато застосовується роботизованих систем, безпілотних літальних апаратів. Також дуже багато запитів є на представників ІТ-сфери з тих самих причин, що війна стає більш сучасною та технологічною,

– сказав речник МО.

Відповідно до слів Лазуткіна, останнім часом також збільшилася кількість запитів на тилові спеціальності, як кухар чи діловод. Крім цього, традиційно багато запитів на водіїв, механіків, стрільців та розвідників.

Речник оборонного відомства України також прокоментував твердження про те, що усіх, хто доєднується до Збройних Сил України, нібито відправляють у штурмовики.

Лазуткін зазначив, що відсоток тих, хто бере участь у штурмових діях, від загальної кількості військовослужбовців, насправді не такий високий.

Речник зауважив, що велика кількість людей має забезпечувати роботу на лінії бойового з'єднання. Зокрема, хтось привозить снаряди, відповідає за логістику, годує військових, займається документами, проводить службові розслідування.

Тобто армія – це величезний організм, який функціонує настільки ефективно, наскільки кожна з його ланок виконує свої задачі – швидко, мобільно і якісно,

– резюмував він.