Мобілізація жінок в Україні: кого та як можуть призвати на службу

Згідно із оновленим законом про мобілізацію, деяких жінок можуть призвати до війська. Зокрема, на військовий облік повинні стати жінки, що здобули медичну або фармацевтичну спеціальність.

Українських жінок поки що можуть мобілізувати лише за власною згодою, передає 24 Канал.

Дивіться також В Україні час мобілізувати жінок, – військова Закревська

Яких жінок можуть мобілізувати

На військовий облік обов'язково повинні стати всі жінки, що здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. Проте жінки, що мають освіту споріднену з військово-обліковою спеціальністю та входять до затвердженого Міноборони списку спеціальностей, можуть стати на військовий облік у добровільному порядку.

Варто зазначити, що жінки, які стануть на військовий облік, необов'язково будуть мобілізовані. Наразі вони можуть почати служити лише за власним бажанням.

У мирний час такі жінки можуть піти на військову службу чи службу у резерві лише за контрактом.

Проходження базової військової підготовки для жінок також не є обов'язковим. Проте вони можуть пройти її за власним бажанням, якщо придатні за станом здоров'я та досягнули віку від 18 до 25 років.

Жінки, що вже вступили на службу, можуть звільнитися з неї, у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною.