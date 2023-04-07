Посвідчення військовозобов'язаних: як і коли їх отримують жінки

Жінкам певних професій можуть видавати посвідчення військовозобов'язаних. Термін дії таких посвідчень – 30 діб.

Наразі під мобілізацію підлягають лише ті жінки, які мають медичну спеціальність. Проте до 2026 року навіть ця професія не має обов'язкової постановки на військовий облік для жінок. Проте їм можуть видати тимчасове посвідчення військовозобов'язаної. Юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак розповів 24 Каналу, як це відбувається.

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Хто і як видає посвідчення військовозобов'язаної

Заклади професійної, фахової передвищої або вищої освіти, які здійснюють підготовку жінок за медичною чи фармацевтичною спеціальністю, за 2 місяці до завершення навчання відтепер подаватимуть список щодо таких жінок до територіальних центрів комплектування (ТЦК і СП). Ці списки мають зберігатися протягом 10 років і є підставою для оформлення жінкам тимчасового посвідчення військовозобов'язаної та внесення інформації до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Посвідчення військовозобов'язаної надають районні чи міські ТЦК і СП, на території відповідальності якого розташовані заклади освіти. Термін дії таких посвідчень – 30 діб.

Що робити у випадку отримання посвідчення

Жінки, яким видали тимчасові посвідчення військовозобов'язаної, впродовж 7 днів повинні прибути до районного (міського) ТЦК і СП та стати на військовий облік.

Проте, перш ніж взяти жінку на військовий облік, визначається її придатність до військової служби за фізичним станом чи віком. Також військовозобов'язана у певних випадках може отримати відстрочку від призову.