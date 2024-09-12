Мобілізація в Україні: з якими хворобами кісток, суглобів та м’язів не беруть на службу
В Україні оголошено воєнний стан і загальну мобілізацію. У цей період чоловіки призовного віку отримують повістки та мають приєднатися до ЗСУ.
Згідно із законодавством України, деякі категорії чоловіків вважаються непридатними до військової служби за станом здоров'я.
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З якими захворюваннями опорно-рухової системи не беруть до армії
Особи з даними захворюваннями вважаються непридатними до військової служби і будуть виключені з реєстру:
- двосторонні ампутаційні кукси верхніх або нижніх кінцівок на будь-якому рівні;
- одностороння ампутаційна кукса нижньої кінцівки вище верхньої третини гомілки;
- одностороння ампутаційна кукса верхньої або нижньої кінцівки на будь-якому рівні.
Особи, у яких діагностовано певні захворювання, будуть звільнені від мобілізаційних вимог. Це стосується тих, чиї недуги призвели до значного порушення функцій організму або до стійких і серйозних змін у стані здоров'я, а саме:
- інфекційні артропатії зі стійкими порушеннями (гнійні артрити, реактивні артропатії, хвороба Рейтера);
- запальні поліартропатії з істотними порушеннями функцій (ревматоїдний артрит, васкуліт, бурсит, синдром Фелті, хвороба Стілла, кристалічні та псоріатичні
- артропатії, ювенільний артрит, подагра);
- системні захворювання сполучної тканини з вираженими порушеннями (поліартеріїт вузликовий, некротизуючі васкулопатії, гранулематоз Вегенера,
- синдром Такаясу, системний червоний вовчак, дерматополіміозит, склеродермія, синдром Шегрена, хвороба Бехчета, еозинофільний фасциїт);
- важка форма анкілозуючого спондилоартриту;
- артрози та інші захворювання суглобів із суттєвими порушеннями;
- захворювання м'язів, синовіальних оболонок і сухожиль із значними порушеннями функцій;
- остеопатії та хондропатії з вираженими порушеннями (остеопороз, остеомаляція, уповільнене зрощення переломів, стресові переломи, остеомієліт, хвороба Педжета та інші);
- деформації та дефекти пальців або кінцівок із порушеннями функцій;
- захворювання хребта з істотними порушеннями (викривлення, остеохондроз, спондилолістез, ппошкодження міжхребцевих дисків).
Нагдаємо, що з 1 вересня 2024 року мобілізаційний процес продовжив регулюватися новим законом, що набрав чинності 18 травня цього року. Громадянам призовного віку, які не мають підстав для відстрочки, і далі вручатимуть повістки.