"Без бусиків і скандалів": у якій області одні з найкращих показників із мобілізації

Очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко заявив, що в його регіоні один з найвищих відсотків мобілізації. І що це, зокрема, завдяки "великим військовим традиціям" регіону та правильній комунікації.

За словами Бунечка, відсоток добровольців з Житомирщини був чи не найвищим в Україні. Також регіон виконує відсотки, які ставлять в ЗСУ та Генштабі перед ТЦК.

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Як у Житомирській області мобілізують військовозобов'язаних

Віталій Бунечко заявив, що відсоток мобілізації у Житомирській області є одним із найвищих в країні.

На мій погляд, це все-таки робота більше на місцях, славнозвісні бусики в нас по місту не снують. Якщо ця робота вибудована правильно – від людини до людини – то вона не носить такий примусовий характер, який зображує наш ворогом в їх ІПСО, що начебто так скрізь. На Житомирщині за два з половиною роки чи не найвищі показники в країні без скандалів, без перекриття трас. І я дуже вдячний нашим громадянам, що вони з розумінням відносяться і взаємодіють на місцях з ТЦК,

– сказав Бунечко.

Він також сказав, що в області був лиш один "прикрий інцидент" у Звягільському ТЦК СП, його розглядала тимчасова слідча комісія Верховної Ради у червні. "Слідча комісія в ньому розібралася, але цей інцидент був єдиний, бо ми за цим дуже слідкуємо", – заявив голова ОВА.

Це постійна роз'яснювальна робота в громадах, з головами громад, які взаємодіють з представниками ТЦК СП,

– додав він.

Він також спростував те, що в містах відсоток мобілізації значно менший, ніж в сільській місцевості. За його словами, зовсім навпаки, оскільки у містах концентрація людей більша.

В нас баланс витримується, все по-чесному, об'єктивно. Я, принаймні, такого не чую про неправильний розподіл між селом і містом. Навпаки, зараз міста основні донори виконання тих планів, які ТЦК отримує, бо концентрація людей в містах вище,

– сказав Бунечко.

Нагадаємо, що у червні цього року у Звягільському ТЦК помер чоловік, якого доставили для проходження військово-лікарської комісії. Там у нього стався епілептичний напад. Справу кваліфікували за статтею "Умисне вбивство".