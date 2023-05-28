Чи можуть роздавати повістки за кордоном: юрист дав чітку відповідь

Уряд затвердив новий порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Без надання повноважень консульським установам вручати повістки для тих, хто перебуває за кордоном, нічого не зміниться.

Про це 24 Каналу розповів юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак.

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За кордоном повістки не вручають

Юрист зауважив, що без надання повноважень консульським установам вручати повістки та здійснювати розгляд справ про адмінправопорушення нововведення жодним чином не вплинуть на тих, хто перебуває за кордоном.

Уряд 30 грудня 2022 року затвердив новий порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Найбільшого резонансу набули положення, які стосуються тих, хто перебуває за кордоном. Зокрема, новий порядок визначив низку обов'язків для дипломатичних установ України, а саме:

інформування громадян призовного віку, які не мають відстрочки або не звільнені від призову на строкову військову службу, про початок чергового призову громадян України на строкову військову службу;

сприяння повернення військовозобов'язаних та резервістів в Україну в разі проведення мобілізації та у воєнний час (в особливий період);

повідомлення у 7-денний термін з дня взяття на консульський облік або зняття з нього про призовників, військовозобов'язаних та резервістів відповідним ТЦК та СП за місцем перебування їх на військовому обліку;

ведення військового облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які перебувають на тимчасовому консульському обліку.

Представники дипломатичних установ, згідно з чинним законодавством, не можуть видавати будь-які види повісток та вручати їх громадянам, що проживають за кордоном. Новим порядком повноваження дипустанов зводяться виключно до ведення обліку військовозобов'язаних та інформування про це відповідних органів в Україні, а тому нововведення в законодавстві ніяк не впливають на осіб, які перебувають за кордоном,

– пояснює Юрчак.

Нововведення лише розширюють географію вручення повісток на території України й не поширюються на дипломатичні установи за кордоном.