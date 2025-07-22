Мобілізація в Україні: хто легально може відмовитися від призову

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. У зв'язку з цим воєннозобов'язаних чоловіків можуть призвати на службу.

Проте за певних обставин можливо легально відмовитися від мобілізації. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар адвокатки юридичної компанії Riyako&Partners Катерини Аніщенко виданню "РБК-Україна".

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У яких випадках можна легально відмовитися від мобілізації?

Адвокатка розповіла, що легально відмовитися від мобілізації можливо, якщо є будь-яка з передбачених законом підстав для відстрочки або ж оформлене бронювання на роботі. Вона зауважила, що категорії осіб, які мають право отримати відстрочку під час мобілізації, передбачені статтею 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

За словами Аніщенко, це заброньовані на період мобілізації та на воєнний час жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, ті, хто має інвалідність, або неповнолітню дитину з інвалідністю.

Окрім цього, мобілізації не підлягають особи, які визнані непридатними до військової служби за станом здоров’я та виключені з військового обліку. Жінок також не призиватимуть примусово – вони можуть долучитися до служби лише добровільно.

Проте варто зауважити, що право на відстрочку і належним чином оформлена відстрочка – для ТЦК юридично різні статуси.

Буває так, що у людини є право на відстрочку на законних підставах, але цим правом вона не користується. Якщо є тільки право, то вас можуть мобілізувати, а коли ви вже все оформили, то ні,

– пояснила Аніщенко.

А також закликала користуватися цим законним правом і легалізувати своє право на відстрочку. Вона додала, що легально відмовитися від мобілізації також можуть чоловіки молодші за 25 років і старші 60 років. Їх не мають права примусово мобілізувати, якщо тільки вони не виявили бажання вступити до лав Сил оборони добровільно.