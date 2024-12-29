Чи можуть в Україні мобілізувати з 18 років: повний перелік винятків

За законом, в Україні військовозобов'язаною стає особа, яка досягла 25-річного віку. Однак існує кілька винятків, коли чоловіка можуть мобілізувати і раніше.

Про це повідомляє 24 Канал. Зазначається, що законодавство щодо мобілізації визначає дві категорії громадян – призовник та військовозобов'язаний.

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Чи можуть мобілізувати до 25 років

Призовник – чоловік у віці від 16 до 25 років, який приписаний до призовної дільниці, тобто взятий на відповідний військовий облік та який підлягає призову на строкову військову службу.

Військовозобов'язаний – особа, яка перебуває у запасі для комплектування Збройних Сил України на особливий період, зокрема під час дії воєнного стану. Варто зазначити, що військовозобов'язаною стає особа у разі досягнення 25-річного віку або ж у випадку закінчення кафедри військової підготовки та отримання відповідного офіцерського звання.

За законом, призовників призивають на строкову військову службу, а військовозобов'язаних призивають під час мобілізації під час дії особливого періоду та воєнного стану. Водночас під час дії воєнного стану в Україні призов на строкову військову службу не здійснюється.

У віці 18 – 25 років можуть мобілізувати тих, хто:

пройшов строкову службу у мирний час

закінчив вищий військовий навчальний заклад

закінчив військову кафедру (став офіцером запасу, має військово-облікову спеціальність).

В інших випадках мобілізація осіб 18 – 25 років без досвіду служби можлива лише у добровільному порядку.

Важливо! Навесні набрав чинності закон, який скасував статус обмежено-придатний. І такі українці автоматично стали військовозобов'язаними, навіть якщо вони молодші за 25 років. Верховна Рада врегулювала це питання окремим законом, однак його досі не підписав президент.

До слова, раніше Володимир Зеленський недвозначно прокоментував зниження призовного віку в Україні. За словами президента, Україна повинна зосередитися на забезпеченні наявних бригад технікою та на підготовці особового складу для використання цієї техніки.