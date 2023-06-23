Повинні бути не лише ініціали військовозобов’язаного: коли повістка вважається врученою законно

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україні понад рік триває воєнний стан та загальна мобілізація чоловіків. Однак при цьому повістка повинна бути вручена законно.

Про те, хто, де та як може вручати повістки військовозобов’язаним, розповіла начальниця пресслужби Львівського обласного ТЦК та СП Марія Левко. Вона підкреслила, що повістку може отримати будь-який чоловік віком від 18 до 60 років.

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Хто та де може вручити повістку

Вона зазначила, що українці під час мобілізації зобов’язані з’являтися за викликом до ТЦК та СП для уточнення їх облікових даних та визначення їх призначення на особливий період. Це зазначено у пункті 3 статті 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

При цьому повістку чоловікові можуть вручити особисто в руки у будь-якому місці: за місцем проживання, на робочому місці, вулиці чи блокпосту. Усе через те, що законодавством не визначено порядку, де можна чи не можна їх вручати.

Також варто зазначити, що вручити повістку може не лише безпосередньо посадова особа ТЦК та СП. Її чоловік може отримати також від:

керівника підприємства, установи чи організації, де працює,

управителя багатоквартирних будинків,

представника органу місцевого самоврядування.

Коли повістка вважається врученою законно

Марія Левко зазначила, що для того, щоб вручити повістку, передусім необхідно встановити особу, якій вона вручається. Перевіряти ж документи можуть представники Нацполіції.

У воєнний час потрібно завжди носити з собою документи і в разі запиту надавати їх для перевірки уповноваженій особі. Такими уповноваженими особами є представники Національної поліції України,

– зазначила начальниця пресслужби Львівського обласного ТЦК та СП.

Сама ж повістка має бути правильно заповнена і підписана начальником територіального центру комплектування. У ній мають бути вказані:

прізвище, ім’я та по батькові, рік народження та адреса проживання військовозобов’язаного,

вид повістки,

дата, час та адреса, куди необхідно з’явитися,

уточнення щодо необхідних документів,

назва органу, печатка, підпис, прізвище, ім’я та по батькові начальника РТЦК та СП.

Також повістку чоловік повинен отримати особисто. Однак під час її вручення він може відмовитися від отримання повістки. У такому разі буде складений акт про відмову від отримання повістки із підписами уповноважених осіб та свідків, який вручать й військовозобов’язаному під підпис.

Якщо ж чоловік отримав повістку, однак не з'явився на виклик до ТЦК та СП, то він може бути притягнений до відповідальності. Так, неявка на виклик до ТЦК та СП карається адміністративним штрафом або кримінальною відповідальністю.

Марія Левко підкреслила, що вручення повістки насамперед робиться для уточнення облікових даних. Це аж ніяк не означає, що чоловіка одразу ж відправлять на навчання чи на фронт.