Людям, які воюють з 2022 року, треба відпочити, – Калмикова про законопроєкт про мобілізацію
Деякі військові воюють з 2022 року і вони повинні мати право на відпочинок. Однак держава має створити умови для цього, зокрема підготувати заміну на фронті.
Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра оборони Наталія Калмикова. Наразі це є одним з основних завдань нового законопроєкту про мобілізацію.
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Призов на службу в Україні
Наталія Калмикова розповіла, що головна ідея нового законопроєкту про мобілізацію лишилося незмінною. Головне завдання – створити умови, за яких особи, які воюють з 2022 року, мали можливість звільнитися та відпочити.
Для цього нам треба створити умови, в тому числі знайти та підготувати заміну тим військовослужбовцям,
– пояснила Калмикова.
Також посадовиця прокоментувала успіхи проєкту рекрутингу з Збройні Сили України. Вона зазначала, що понад 46 тисяч відгуків на вакансії є станом на зараз. Це ситуація, коли особа тим чи іншим чином сконтактувала з рекрутером або представником військової частини.
Всього розміщено 3200 вакансії – однак одна вакансія не обов'язково означає одну посаду. Інколи військові частини шукають декілька осіб для однакової роботи.
Законопроєкт про мобілізацію
- Цілком ймовірно, що допрацьований варіант законопроєкту про мобілізацію подадуть на розгляд нардепів вже 9 лютого. Варто додати, що 16 січня юристи Міноборони передали свої напрацювання на вивчення головам усіх фракцій. Однак, за словами, депутатів, вони не побачили покращення тексту, незрозуміло, що змінили.
- Раніше Руслан Стефанчук розповів, що зауваження від Верховної Ради стосувалися обмеження конституційних прав громадян, залучення до війська інвалідів третьої групи тощо.Сторони почули один одного, і тепер йде робота над формуванням правильного мобілізаційного правового механізму.
- Окрім цього Антикорупційний комітет виявив потенційні корупційні ризики в документі, що спонукало до його доопрацювання. Кабінет Міністрів відкликав законопроєкт про зміни у мобілізації 11 січня.