Мобілізація в Україні зазнає змін: Данілов розкрив важливі деталі

В Україні працюють над змінами у мобілізації в Україні. Спілкуючись з журналістами, Олексій Данілов розкрив важливі деталі.

В інтерв'ю він зазначив, що відповідні зміни оголосять цього тижня. І мовитиметься, зокрема, про використання рекрутингових компаній, щоб проводити більш цілеспрямований призов. Це також має дати призовникам відчуття того, що їх використають на тих посадах, які відповідають їхнім навичкам, а не просто їх відправлять на фронт.

Читайте також Мобілізація в Україні: як знайти собі місце в ЗСУ відповідно до своїх знань та умінь

Що зміниться у мобілізації

Деякі люди бояться, бояться померти, бояться стріляти, але це не означає, що вони не можуть бути залучені до інших видів діяльності... Тепер у нас є новий міністр з новим підходом,

– сказав Олексій Данилов.

За словами секретаря РНБО, наше військо співпрацюватиме з двома найбільшими рекрутинговими компаніями держави. Вони допомагатимуть знаходити людей з конкретними навичками, а також відмовити від спроб ухилитися від призову кваліфікованих українців, котрі прагнуть допомогти армії, але не хочуть йти на фронт.

Мобілізація стане більш гнучкою, будуть оголошуватися ті спеціальності, які потрібні, і люди будуть йти добровольцями на конкретну посаду. Наприклад, потрібні зварювальники, механіки і так далі,

– додав Данилов.

У The Guardian зауважили, що джерело в Міністерстві оборони підтвердило, що вже підписані контракти з рекрутинговими компаніями. Водночас воно не надало жодних подробиць. Журналісти пишуть, що не було відразу зрозуміло, наскільки до цього процесу будуть залучені рекрутингові компанії та на якому рівні продовжуватиметься загальний набір для роботи на фронті.

У виданні додали, що Данілов визнає, що проблема призову існує. Водночас він зазначив, що російська пропаганда перебільшує масштаби.

Росія намагається підігріти це питання, кажучи, що у нас не вистачає солдатів, що у нас проблеми з мобілізацією... У житті завжди є проблеми, давайте не будемо їх переоцінювати,

– сказав він.

Зауважимо, що напередодні Володимир Зеленський запропонував продовжити дію воєнного стану і загальної мобілізації. Відповідну пропозицію підтримали у Верховній Раді. Відтак, новий крайній термін – 14 лютого 2024 року.