Зеленський назвав, коли була найбільша мобілізація в Україні

Український президент під час інтерв'ю одному із західних ЗМІ підкреслив: зараз у медіа дуже багато порад і роздумів про те, як треба воювати. А також про те, скільки людей потрібно армії.

Днями з'явилася заява, що мобілізацію в Україні можуть відмінити. Вона належить заступнику керівника Офісу Президента Павлу Палісі. Слова президента щодо кількості мобілізованих передає 24 Канал з посиланням на The Economist.

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Коли була найбільша мобілізація в Україні

Президент назвав цифру, яка стосується 2024 року. Втім, навіть максимальна кількість мобілізованих в Україні все одно менша за те, скільки відправляють в армію росіяни.

Найбільша мобілізація була минулого року, 30 тисяч на місяць. Я думаю, що це було дуже багато. Так, це було питання від військових, від генералів, що вони зробили, що Україна мобілізувала 30 тисяч на місяць. Росія мобілізує 45 тисяч на місяць. І це реальна картина, й армія в 1,5 раза – в 1,9 раза, як я вже казав, приблизно вдвічі більша, ніж у нас,

– висловився Зеленський.

Він підкреслив: ті, хто радять, як краще воювати, мають самі приїхати на фронт і показати, як треба.

"Якщо ти хороший радник, ти приїжджаєш на фронт і воюєш. Я вважаю, що так. Занадто багато в ЗМІ про те, як воювати, скільки людей треба мобілізувати тощо", – наголосив гарант.

Нагадаємо, держава продовжила термін проходження ВЛК обмежено придатними. Тепер це можна зробити до 5 червня, а не до лютого.