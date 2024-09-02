Зеленський розгляне петицію про зменшення мобілізаційного віку

Президент розгляне петицію про зменшення віку для мобілізації. Вона вже набрала необхідні 25 тисяч голосів.

Петицію про зменшення мобілізаційного віку подали 5 липня. Наразі вона очікує на розгляд.

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Петиція про зниження мобілізаційного віку

Автор петиції Андрій Азаров звернувся до президента щодо зменшення мобілізаційного віку для чоловіків. Зокрема, з 60 до 50 років, "з метою поліпшення економічного стану в країні".

Більше в тексті петиції нічого не вказали. Втім, вона вже набрала 25 тисяч голосів, необхідних для розгляду президентом.

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Зеленський розгляне петицію про зниження мобілізаційного віку / Скриншот 24 Каналу

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Зауважимо, що 2 квітня президент підписав закон про зменшення мобілізаційного віку з 27 до 25 років.