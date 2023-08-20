Мобілізація в Україні з 1 вересня: що зміниться та кого призиватимуть до ЗСУ

Воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили до 15 листопада. Відтак, військовозобов'язаним українцям слід знати умови призову на військову службу восени.

Зауважимо, що влада регулярно оновлює норми та правила мобілізації. 24 Канал розповідає, до чого готуватися з 1 вересня: хто з військовозобов'язаних може отримати відстрочку, а хто — повістку.

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Одна з головних змін – Верховна Рада ухвалила закон № 9342, що звужує коло осіб, які зможуть отримати відстрочку від мобілізації. Закон вже вступив в дію. Законопроєкт вносить правку до статті 23 частини 11 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Не підлягають мобілізації військовозобов'язані: які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати,

– ідеться у законі.

Тобто відстрочку отримати зможуть лише ті, у кого в сім'ї більше немає інших осіб, здатних допомогти людині з інвалідністю.

Крім цього, військові строкової служби можуть добровільно мобілізуватись до ЗСУ. До категорії мобілізованих мають право перевестися строковики:

у яких період строкової військової служби вже завершився, але був продовжений через воєнний стану;

які під час воєнного стану відслужили щонайменше 6 місяців.

Зауважимо, що Рада розглядає законопроєкт №9566, яким передбачає дозвіл військовозобов'язаних відмовлятися від військової служби.

Хто може отримати повістку у вересні

Уряд не вносив змін чи правок до законодавства у цьому контексті, а тому призвати на військову службу можуть: