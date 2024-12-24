Питання мобілізації – це питання політики, – Веніславський про підпорядкування ТЦК

Член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів, кому підпорядковується ТЦК. А також про те, чи відбудеться реформа структури.

Наразі ТЦК підпорядковується Сухопутним військам України, але, на думку Веніславського, це не відповідає реальній структурі сектору безпеки та оборони. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Radio NV.

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Чи зміниться підпорядкування ТЦК найближчим часом

Веніславський каже, що кадрове забезпечення сектору безпеки та оборони наразі здійснюється з допомогою ТЦК та СП, тому було б цілком логічно, щоб ці структури підпорядковувалися Міністерству оборони. Він зауважив, що такий крок допоміг би вирішити більшість питань.

Питання мобілізації та формування військових підрозділів – це питання формування політики. Яким чином вона забезпечуватиме безконфліктність та ефективність, залежить від того, хто у країні є головним органом, який забезпечує інтереси безпеки та оборони. А це все-таки Міноборони,

– каже Веніславський.

Він також додав, що перепідпорядкування ТЦК та СП від Сухопутних військ на рівень міноборони не є реформою структури, а лише зміною підпорядкованості військового командування. Веніславський зазначив, що такі зміни не займають багато часу, тому в першому кварталі 2025 року є всі шанси, що ТЦК перейде до Міноборони.