Деяких громадян України можуть зняти з військового обліку, а ще частину – виключити. Важливо не плутати ці два поняття.

У чому полягає різниця, кого можуть зняти з військового обліку, а кого – звільнити, передає 24 Канал.

Дивіться також Мобілізація в Україні: поважні причини не прийти в ТЦК після вручення повістки

У чому різниця між "знятий" і "виключений" з військового обліку

"Знятий з військового обліку" не скасовує статусу військовозобов'язаного. Тобто громадянин продовжує проходити ВЛК, оновлювати військово облікові дані. Зняття є тимчасовим і передбачає повернення на облік через певний час відповідно до обставин.

"Виключений з військового обліку" – непридатний до служби. Такі громадяни не підлягають мобілізації. Вони звільняються від військового обов'язку.

Кого можуть зняти з військового обліку

Відповідно до 37 статті Закону "Про військовий обов'язок і військову службу", зняттю з військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів у відповідних районних (міських) ТЦК (військовозобов'язаних та резервістів Служби безпеки – у Центральному управлінні або регіональних органах СБУ, військовозобов'язаних та резервістів розвідувальних органів України – у відповідному підрозділі розвідувальних органів України) підлягають громадяни України:

1) з військового обліку призовників (крім СБУ, розвідувальних органів України):

які досягли 25-річного віку;

які вибули в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України й стали на військовий облік в іншому районному (міському) ТЦК та СП за новим місцем проживання;

які призвані, направлені чи прийняті на військову службу або навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;

які пройшли базову загальновійськову підготовку;

які відповідно до статті 18 цього Закону звільнені від направлення для проходження базової військової служби як непридатні до військової служби за станом здоров'я – після підтвердження рішення комісією вищого рівня;

які отримали спеціальні звання рядового, сержантського, офіцерського (начальницького) складу після закінчення закладів освіти;

які направлені на альтернативну (невійськову) службу;

які направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру;

2) з військового обліку військовозобов'язаних:

які вибули в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України й стали на військовий облік за новим місцем проживання;

які призвані чи прийняті на військову службу або навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;

які направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру;

які зараховані до військового оперативного резерву;

в інших випадках – за рішенням Міноборони, СБУ, розвідувальних органів України;

3) з військового обліку резервістів:

які вибули в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України й стали на військовий облік за новим місцем проживання;

які призвані чи прийняті на військову службу або навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;

які прийняті на службу до органів і підрозділів цивільного захисту;

які досягли граничного віку перебування на службі у військовому резерві або виключені з військового оперативного резерву;

які направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру;

в інших випадках – за рішенням Міноборони, СБУ, розвідувальних органів України.

Хто підлягає виключенню з військового обліку

Виключенню з військового обліку підлягають громадяни України, які: