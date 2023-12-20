Вручення повісток у громадських місцях: у ЗСУ відповіли, чи законно це

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Останнім часом представники ТЦК почали вручати повістки у ресторанах та спортзалах.

Речник Сухопутних військ Володимир Фітьо пояснив, чи законно вручати повістку у громадських місцях. За його словами, це відповідає законодавству.

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Законом чітко встановлені межі

Фітьо зазначив, що якби представників ТЦК зафіксували у відділенні лікарні травматології і якби вони там роздавали повістки – це було би дивно, а спортзал – це громадське місце.

Тобто законом чітко встановлено, що здійснення заходів оповіщення можливо там, де не заборонено. В даному випадку це є заклад, який надає громадські послуги, так само як і заклади харчування,

– сказав він.

Співробітники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки можуть проводити відповідні заходи, якщо власники закладів не заперечують.

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