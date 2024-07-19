Охочих долучитись побільшало вп'ятеро, – командир підрозділу про результати мобілізації

Після 16 липня завершився термін, коли військовозобов'язані українці повинні були оновити свої персональні дані, надалі така можливість в них залишається, але тільки через ТЦК або Резерв+. Завдяки мобілізаційному резерву, є змога поповнювати бойові бригади ЗСУ, здійснювати ротацію військових, які тривалий час перебувають на фронті.

Про це в розмові з 24 Каналом наголосив командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко, зауваживши, що людський організм має свій ліміт. Аби військовослужбовці, які зараз на полі бою могли надалі виконувати ефективно бойові завдання, їм потрібні відпустки й заміна на позиціях.

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Запитів збільшилось в 5 разів

Федоренко озвучив, що важливо на майбутнє не допускати перевищення службових повноважень з боку представників ТЦК. Він впевнений, що в Україні не повинно бути прецедентів, коли людей насильно забирають на вулицях в "буси".

"Після прийняття закону про мобілізацію до того, як набрав чинності термін щодо необхідності актуалізувати дані, запитів збільшилось до підрозділів в 5 разів. Мобілізація має бути, бо є хлопці, які виконують бойові завдання вже 2,5 роки, потрібні ротації, відпустки для ефективного подальшого виконання бойових завдань. В жодному разі не скаржуся, ми готові воювати стільки, скільки потрібно, але у людського ресурсу є ліміти", – озвучив Федоренко.

Військовослужбовець вважає, що громадянам України, які є військовозобов'язаними, треба усвідомити, що від війни нікуди не сховатися. Тому вже зараз потрібно подбати про свій фізичний стан і навички, які б могли знадобитися в ЗСУ.

Зрозуміло, що всі воювати не будуть, але водночас підтримати своїх побратимів, захистити свої сім'ї – це обов'язок кожного чоловіка. Хто не буде мобілізований завтра чи післязавтра, але буде через пів року чи рік – мають сьогодні покращити свої навички,

– озвучив Федоренко.

Рекрутинг в повному обсязі, зі слів Федоренка, запрацює наприкінці жовтня, тому важливо, щоб мобілізовані могли максимально ефективно застосувати свій досвід й вміння в Силах оборони.

Багато хто каже, що не хоче йти вмирати, не треба йти вмирати, йдіть вбивати ворога заради своєї родини, держави, свого життя. Якщо цього не зробимо ми, тоді противник вб'є нас, де б ми не були,

– підсумував військовослужбовець.