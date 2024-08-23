В Україні затвердили дві форми повісток: який вигляд вони мають

Чоловіки в Україні, які підлягають мобілізації, можуть отримувати повістки як оформлені на бланку, так і через Єдиний державний реєстр призовників. Кабмін затвердив зміни до порядку проведення призову громадян.

Відповідно до постанови, чоловіки можуть отримувати обидва типи документів. Кожна повістка, сформована за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, має містити унікальний електронний ідентифікатор у вигляді QR-коду.

Дивіться також У застосунку Резерв+ з'явилися нові функції: у Міноборони розповіли подробиці

Уряд затвердив форми двох видів повісток до ТЦК

Коли повістка оформляється на бланку, керівник ТЦК підписує її особисто та засвідчує гербовою печаткою.