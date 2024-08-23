В Україні затвердили дві форми повісток: який вигляд вони мають
Джерело:Кабмін
Чоловіки в Україні, які підлягають мобілізації, можуть отримувати повістки як оформлені на бланку, так і через Єдиний державний реєстр призовників. Кабмін затвердив зміни до порядку проведення призову громадян.
Відповідно до постанови, чоловіки можуть отримувати обидва типи документів. Кожна повістка, сформована за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, має містити унікальний електронний ідентифікатор у вигляді QR-коду.
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Уряд затвердив форми двох видів повісток до ТЦК
Коли повістка оформляється на бланку, керівник ТЦК підписує її особисто та засвідчує гербовою печаткою.
Під час складання повістки через Єдиний державний реєстр призовників начальник ТЦК підписує її кваліфікованим електронним підписом у день створення.
Згідно з постановою, кожна повістка, створена через Єдиний державний реєстр призовників, матиме унікальний електронний ідентифікатор у вигляді QR-коду.
Важливо. Якщо ви бажаєте роздрукувати таку повістку, паперова версія повинна містити QR-код з відповідною інформацією.
Повістки, сформовані за допомогою Єдиного державного реєстру призовників можуть:
- централізовано друкуватися і надсилатися військовозобов’язаним та резервістам засобами поштового зв’язку рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення;
- друкуватися та вручатися військовозобов’язаним та резервістам під час оповіщення у роздрукованому вигляді.
У разі коли резервіст або військовозобов’язаний уточнив свої облікові дані після завершення 60 днів, відведених законодавством на уточнення своїх облікових даних (тобто до 16 липня, – 24 Канал), повістка може надсилатися на адресу місця проживання, зазначену резервістом або військовозобов’язаним під час уточнення облікових даних,
– йдеться в постанові.