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24 Канал Новини України Чи можуть мобілізувати українців за кордоном з 1 червня
24 травня, 17:55
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Чи можуть мобілізувати українців за кордоном з 1 червня

Софія Рожик
Основні тези
  • В Україні продовжено воєнний стан та загальну мобілізацію до 6 серпня 2025 року.
  • У червні військовозобов'язаних, включаючи українців за кордоном, призиватимуть на службу.

В Україні тривають мобілізаційні заходи. Воєнний стан та загальна мобілізація продовжені до 6 серпня 2025 року.

Тому у червні військовозобов'язаних й надалі призиватимуть на службу. Чи мобілізують українців за кордоном з 1 червня, розповідає 24 Канал.

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Чи мобілізують українців, які за кордоном

Уникнути служби можуть ті особи призовного віку, які мають відстрочку або виключенні з обліку. 

В інакшому випадку українці, у тому числі, які наразі проживають за кордоном, підлягають мобілізації

Їм в обов'язковому порядку потрібно зареєструватися в представництві України у країні проживання та стати на військовий облік.

Наразі діє спрощена процедура взяття на військовий облік для громадян, які перебувають за кордоном. 

Ті, хто був знятий з обліку у зв'язку із виїздом за кордон, можуть поновитися без особистого прибуття до ТЦК, просто звернувшись до закордонних дипломатичних установ України.