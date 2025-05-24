Чи можуть мобілізувати українців за кордоном з 1 червня
- В Україні продовжено воєнний стан та загальну мобілізацію до 6 серпня 2025 року.
- У червні військовозобов'язаних, включаючи українців за кордоном, призиватимуть на службу.
В Україні тривають мобілізаційні заходи. Воєнний стан та загальна мобілізація продовжені до 6 серпня 2025 року.
Тому у червні військовозобов'язаних й надалі призиватимуть на службу. Чи мобілізують українців за кордоном з 1 червня, розповідає 24 Канал.
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Чи мобілізують українців, які за кордоном
Уникнути служби можуть ті особи призовного віку, які мають відстрочку або виключенні з обліку.
В інакшому випадку українці, у тому числі, які наразі проживають за кордоном, підлягають мобілізації.
Їм в обов'язковому порядку потрібно зареєструватися в представництві України у країні проживання та стати на військовий облік.
Наразі діє спрощена процедура взяття на військовий облік для громадян, які перебувають за кордоном.
Ті, хто був знятий з обліку у зв'язку із виїздом за кордон, можуть поновитися без особистого прибуття до ТЦК, просто звернувшись до закордонних дипломатичних установ України.