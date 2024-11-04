Мобілізація в Україні: чи може ТЦК подати військовозобов'язаного у розшук

В Україні триває загальна мобілізація чоловіків від 18 до 60 років. За ухилення від мобілізаційного процесу військовозобов'язаних ТЦК може подати у розшук.

Також є окремий процес, коли поліція доставляє розшукуваних військовозобов'язаних чоловіків у ТЦК. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ТСН та "Радіо Свободу".

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Хто з військовозобов'язаних чоловіків може бути у розшуку

Адвокатка Таміла Алексик розповіла журналістам, що, щоб оголосити людину у розшук, має бути відкрито кримінальне провадження у зв’язку з ухиленням особи від мобілізації.

Тобто механізм такий: ТЦК та СП передає до поліції інформацію про те, що особа ухиляється та не з'являється на виклик по повістці або не виконала дії щодо оновлення військово облікових даних. Після цього поліція відкриває кримінальне провадження та вносить відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань,

– пояснила вона.

Окрім того, Алексик зазначила, що особі, яку мають оголосити у розшук, повинні вручити повідомлення про підозру. Таке повідомлення можуть направити поштою на адресу місця проживання, і лише після цього чоловік оголошується у розшук.

За даними адвокатки, чоловіків, навіть які оновили свої військово-облікові дані через Резерв+, оголошують у розшук, бо вони не з'являються до ТЦК та СП вже за отриманими повістками.

Які підстави для оголошення чоловіка у розшук

Таміла Алексик пояснила, що трапляються випадки, коли чоловіки не отримували жодних повісток, а потім виявляють, що вони перебувають у розшуку. Адвокатка зазначила, що подібне відбувається через певні маніпуляції з боку ТЦК.

"Вони, до речі, трапляються часто. Це через те, що остання норма закону, дозволяє направити повістку поштою і немає різниці отримала її людина чи ні – головне її надіслати адресату", – каже вона.

Водночас Алексик наголошує, що якщо людина переконана, що безпідставно перебуває у розшуку, то передусім вона має з'ясувати, хто і на яких підставах оголосив її у розшук. Це можна зробити через запит до Національної поліції.

Як скасувати статус "у розшуку" військовозобов'язаному

Таміла Алексик розповіла, що у цьому випадку можна з'явитися до слідчого, що оголосив чоловіка у розшук з відповідним клопотанням про скасування такої постанови та припинення розшуку. Однак у цій ситуації є певний ризик, адже така явка передбачає особисте вручення підозри та навіть застосування запобіжного заходу.

Тому я рекомендую офіційно витребувати постанову про оголошення у розшук та скасувати її у судовому порядку. Тобто надати до суду скаргу на постанову про оголошення у розшук та необхідні підтверджувальні документи, що особа не отримувала повісток, не переховувалася, а перебувала на стаціонарному лікуванні або ж була у відряджені, тобто мала поважну причину неявки,

– зазначила адвокатка.

Вона також підкреслила, що якщо суд буде вважати, що цих документів достатньо, то він скасує постанову про розшук.

Що робити, якщо Резерв+ пише про перебування у розшуку людини

Таміла Алексик зазначила, що деякі користувачі під час оновлення військово-облікових даних через Резерв+, можуть отримати сповіщення, що вони перебувають у розшуку. У такому випадку людині теж потрібно отримати постанову та оскаржувати її у судовому порядку.

"Звісно, що можна звернутися для з’ясування обставин до ТЦК та СП, але це не дасть результату, бо вже є постанова про розшук від слідчого. Тобто не ТЦК оголошує військовозобов'язаного у розшук, а саме слідчий поліції", – пояснила вона.

Адвокатка наголосила, що якщо у Резерв+ немає інформації, хто саме оголосив людину у розшук і на якій підставі, то тоді потрібно вимагати постанову та оскаржити її у судовому порядку. Тим більше якщо людина не отримувала повісток і не переховувалася.

Як поліція доставляє чоловіків, яких розшукують, у ТЦК

Начальник Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України Максим Ахрамєєв розповів, що підрозділи Нацполіції розшукують військовозобов'язаних чоловіків після внесення даних до інформаційної системи.

Механізм врегульовано постановою Кабінету міністрів, де передбачено звернення. Таке звернення надсилається до підрозділів Нацполіції, далі поліцейські вносять інформацію до єдиного обліку інформаційної підсистеми Нацполіції та починають перевірку,

– зазначив Ахрамєєв.

Далі він розповів, що після встановлення таких осіб ми доставляємо – виключно доставляємо – до найближчого ТЦК та СП з метою з'ясування всіх обставин та складання адміністративного протоколу уповноваженим офіцером ТЦК.

Максим Ахрамєєв зауважив, що вже у територіальному центрі комплектування складається постанова про адміністративне правопорушення та встановлюються обставини неприбуття за повісткою.

Якщо людина, щодо якої винесена постанова, може довести поважні причини неприбуття в ТЦК та СП, то адміністративна справа закривається. В іншому ж випадку їй загрожує накладення адміністративного штрафу.