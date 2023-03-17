Мобілізація і виїзд за кордон: що зміниться для артистів

Від початку повномасштабного втрогнення Росії в Україні триває мобілізація, яка обмежує виїзд військовозобов'язаних чоловіків, віком від 18 до 60 років. Однак для чоловіків творчих професій є певні винятки.

Про це повідомила заступниця міністра культури та інформаційної політики Галина Григоренко. За її словами, поки що правила змінювали не кардинально – додали лише один документ.

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Про що мовиться

Правила доповнилися лише тим, що ми просимо надавати, згідно з законодавством, дані про військовий облік чоловіків, які хочуть виїхати: або приписне посвідчення, або військовий квиток, або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. Ведення цих документів – обов'язок фізичної особи,

– зазначила Григоренко.

Вона також додала, що для уряду це нововведення – лише додаткова гарантія того, що особа свідомо просить надати їй можливість виїхати на деякий час задля участі в мистецькому заході.

Водночас заступниця міністра наголосила, що "лист сприяння" від Мінкульту не гарантує для артиста не гарантує виїзду з України. Міністерство додатково інформує осіб, які планують виїхати за кордон, про перелік усіх необхідних довідок для отримання дозволу на виїзд у листі-роз'ясненні.

Які зміни внесли до правил виїзду артистів за кордон

Міністр культури Олександр Ткаченко розповів про нововведення для артистів, журналістів та митців щодо виїзду за кордон під час воєнного стану.

"Ми підготували зміни до порядку виїзду артистів, митців, журналістів, де два чи три ключові моменти", – наголосив Ткаченко.

Зокрема, передбачені такі зміни:

артисти, журналісти та митці мають подати підтвердження від своїх організацій, що в цих організаціях ведеться військовий облік;

необхідно надати контракти стосовно того для чого вони, власне, виїжджають і ціль ― чи це промоція української культури, чи це збір коштів;

артисти, митці й журналісти мають надавати звіти, про те, що вони зробили;

виїзд можуть дозволити лише на 60 днів.

Що цьому передувало